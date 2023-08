De festejo: Cooperativa Anisacate celebró su aniversario número 70

(SN; Anisacate) Este sábado, la Cooperativa Anisacate celebró sus primeros 70 años de actividad con un acto conmemorativo junto a toda la comunidad de socios y dirigentes relevantes de la localidad y la provincia. Durante los festejos, el presidente de la institución Carlos Ríos dijo: “Desde que iniciaron la cooperativa, en aquellos tiempos de blanco y negro, pasaron muchas cosas. A nosotros nos tocó venir después de una intervención judicial y logramos establecernos con objetivos de desarrollo social”.

Entre los logros más importantes destacados por el presidente Ríos figuran los 200 km de tendido de fibra óptica, que fueron instalados en el último año para brindar Internet y conectividad a la localidad de Anisacate.

Entre los oradores de la jornada se destacó la presencia del ministro de Empleo de la provincia, Facundo Torres Lima, quien tomó la palabra y anunció la creación del Ministerio de Cooperativas que llevará adelante el gobernador electo Martín Llaryora. “Que este Ministerio pueda acompañar a entidades importantísimas para nuestra sociedad civil, que son socias del desarrollo y el progreso junto al Estado, en busca de un norte y horizonte común”, dijo.

Orgullo y agradecimiento

Ríos destacó el acuerdo firmado por varias naciones hace algunos meses atrás sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En relación a esto, el presidente de la Cooperativa Anisacate explicó que “estos objetivos enlazan perfectamente con los principios cooperativos”.

Por otro lado, el directivo dijo que están trabajando en la inserción social de la Cooperativa y destacó la igualdad de género dentro del concejo, como así también la estabilidad financiera. Además resaltó la propuesta de una vecina de escribir un libro sobre la historia de la Cooperativa y la presencia de esta entidad en la comisión de asociados en Banco Credicoop.

En otro orden de las cosas, Ríos se mostró dichoso de trabajar junto Instituto movilizador de Fondos Cooperativos, ya que los “llevó a conocer otras realidades”. “Nosotros veníamos de trabajar solo en cooperativas eléctricas y desconocíamos todo el resto del sector cooperativo. A partir de ellos nos encontramos con un mundo totalmente distinto y con realidades de otras cooperativas”, dijo.

Por último, el presidente agradeció la presencia de todos en este festejo: “70 años de vida en una institución no es poca cosa, muchas gracias y están en su casa”.

Apoyo provincial

Junto al presidente Ríos, el ministro y electo legislador del departamento Santa María, Facundo Torres Lima, felicitó a la cooperativa “por el gran trabajo que hacen en las comunidades de todo el Valle de Paravachasca”. “Estoy convencido del valor del cooperativismo, ya que son instituciones fundamentales para el desarrollo”, dijo y agregó: “Para llevar los servicios a localidades alejadas hacía falta que los vecinos trabajen juntos de manera cooperativa y generen entidades de energía eléctrica, agua potable, el servicio de cloacas, fibra óptica y muchos servicios más que las cooperativas generan en nuestra provincia y en nuestro país”.

Por otro lado, el ex intendente de Alta Gracia habló del crecimiento demográfico del departamento Santa María y destacó la labor de las comunidades y sus instituciones. “Fuimos el departamento que más creció en la provincia, la gente no vendría a nuestro departamento si no encontrara los servicios ni un lugar para formar a su familia y tener un sueño en común”, dijo. Sobre este punto afirmó que el desafío por delante es “acompañar con infraestructura a cada una de las localidades” con el objetivo de ampliar los servicios.

Por último, Torres Lima felicitó a la Cooperativa Anisacate y se comprometió desde su lugar de ministro y legislador electo a acompañar a la entidad durante los próximos 70 años.

Durante el acto, Marta Gaitán, en representación del Instituto movilizador de Fondos Cooperativos, entregó una placa y una propuesta de servicios públicos al presidente. Además, la presidenta del Concejo Deliberante de Anisacate, Soledad Molina, también otorgó un reconocimiento en nombre del municipio.

En esta fiesta aniversario estuvo presente la intendenta electa Natalia Contini, como así también autoridades de las comunas de Dique Chico y de Valle De Anisacate, entre otras.