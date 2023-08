IPEM 346: "Reventaron la puerta y se llevaron 10 computadoras"

WhatsApp Image 2023-08-28 at 10.32.15 (1)

(SN; Alta Gracia) Durante el fin de semana entraron en la escuela Ipem 346 y robaron elementos esenciales para la educación y alimentación de los alumnos. Los ladrones dejaron todo revuelto, por eso el colegio no abrió sus puertas hoy, lunes 28 de agosto. Se trata del segundo robo que sufren en el año, el otro fue en junio y también se llevaron computadoras con información importante.

Desde la escuela sospechan que fueron las mismas personas las que efectuaron los robos. La vice directora Andrea Rivero observó que entraron de la misma manera tanto en junio como ahora. Rivero contó que en junio perdieron muchas cosas de valor, económicamente hablando y en materia de documentos y archivos importantes para la escuela.

Esta vez “reventaron la puerta de la dirección y se llevaron 10 computadoras”. También se llevaron caloventores. La institución había comprado los caloventores para pasar el invierno. Debido la situación edilicia, no tienen gas natural y pasaron el invierno con esos aparatos. Esto contó la vice directora en diálogo con Siempre Radio 93.3.

También se llevaron ollas y tazas del Paicor por lo que los niños no pudieron acceder al desayuno.

Rivero lamentó que los ladrones se “adueñen de cosas que no son de ellos, es remar en dulce de leche”, manifestó mostrando cansancio por la situación.

La inseguridad llevó a a la escuela a tomar medidas de seguridad inéditas: “Parecemos Mcgiver abriendo y cerrando candados” y sin embargo “no encontramos la forma de que esto no vuelva a pasar”.

La escuela contaba con una alarma que no se activó en el momento, no funciona. Están esperando el presupuesto de una nueva alarma pero saben que no tiene los recursos para cubrir esos gastos, según dice Adriana Rivero.