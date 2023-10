(SN; con información de Télam) Este sábado, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, anunció que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete en caso de ganar los comicios del 22 de octubre, cuando los argentinos elijan presidente. El anuncio se dio en una entrevista montada por la alianza opositora en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, a ocho días de las elecciones.

"Convoqué a Horacio como jefe de Gabinete. Te agradezco de corazón. Sé que a nivel nacional vas a ejercer con la capacidad que has tenido siempre", destacó Bullrich acompañada por el jefe de Gobierno porteño y el candidato a vicepresidente, Luis Petri.

"La capacidad que Horacio ha demostrado en la Ciudad de Buenos Aires le va a dar al gobierno la chance de concretar el cambio", destacó la candidata sobre la figura de su excontrincante en la interna de la coalición opositora y consideró que "es mucho más que un anuncio electoral, es el momento de decirle a la ciudadanía que Juntos por el Cambio está listo para gobernar el país".

Rodríguez Larreta agradeció el ofrecimiento y expresó: "Sos la persona capacitada para afrontar el cambio que la Argentina necesita. Trabajamos juntos hace muchos años y va a seguir siendo así".

En las PASO de agosto, Bullrich se impuso en la interna de JXC con el 17 por ciento de los votos, contra el 11 por ciento que obtuvo Larreta, lo que totalizó un 28 por ciento para la coalición opositora.

Con este anuncio, la exministra de Seguridad busca captar al votante que le fue esquivo en la interna. Este comunicado se da en un contexto en el que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, mencionó en repetidas oportunidades la convocatoria a un gobierno de unidad nacional, que incluya a todos los espacios políticos y al que llamará en el caso de ser electo Presidente.

En la conferencia de prensa, Rodríguez Larreta afirmó: "Que me hayan votado hace un mes no significa que los votos sean míos, son votos de personas que coinciden con los valores de JXC" y añadió que "no solamente los que me votaron a mi van a votar a Patricia, creo que la van a votar más".

Consultado sobre la relación actual entre ambos luego de haber competido en las PASO, Rodríguez Larreta dijo: "Hace muchos años que trabajamos juntos y obviamente una elección genera tensiones pero dijimos que íbamos a trabajar en equipo y así lo estamos haciendo". También insistió en que si bien la pérdida de las PASO fue "un golpe duro, hay que seguir trabajando en equipo" y dijo que su aceptación al eventual cargo tiene que ver con "cumplir el valor la palabra" de "estar juntos".

Sobre la oportunidad del anuncio, a ocho días de los comicios, Bullrich explicó que deben ser "tiempistas" en una elección y "saber cuándo hacer los anuncios que generan confianza fuerte en la sociedad".

El anuncio fue recibido con beneplácito por el expresidente Mauricio Macri y los dirigentes de la Unión Cívica Radical. "Gran gesto de Patricia con Horacio fortaleciendo el equipo que tiene que hacerse cargo de la desastrosa crisis que sufre la Argentina", publicó el expresidente Mauricio Macri en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

Por su parte, el candidato a vicepresidente de JXC, el radical Luis Petri, expresó: "Propuestas, equipo, fuerza, coraje: eso es lo que tenemos en Juntos por el Cambio. Podemos gobernar y podemos transformar la Argentina. Horacio será un actor fundamental en este camino. Por su experiencia, su profesionalismo y su capacidad de gestión".

Desde el radicalismo, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, remarcó la "excelente decisión" de Bullrich y destacó que "la capacidad y experiencia en gestión de Horacio es lo que necesita la república Argentina".

Bullrich cerrará su campaña el próximo jueves 19 de octubre en Lomas de Zamora.