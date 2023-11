(SN; Alta Gracia) Ezequiel Di Tofino, científico de la Universidad de Córdoba que desde hace 16 años estudia el comportamiento de las cuencas hídricas de la provincia, advirtió que la crisis hídrica alcanzará niveles extremos en muy poco tiempo.

Di Tofino responsabilizó a las autoridades provinciales de "no escuchar a los profesionales que estamos trabajando y tratamos de dar una solución concreta, directa, pertinente, oportuna" y advirtió que el tiempo se acabó: "Estamos hablando de un período de, como mucho, cinco años donde la situación se va se va a poner crítica, crítica".

Entrevistado por Marcelo Paéz y Stefanía Tomalino, en el programa Juntos a la Par (Siempre Radio 93.3 FM, de 9 a 13), el científico destacó que a la falta de lluvias, la situación se agrava ante el estado de los cauces de los ríos: "Están llenos de sedimentos, producto de los incendios, los arrastres por falta de forestación adecuada. Entonces la acumulación de sedimentos hace que los espejos de agua prácticamente no tengan profundidad, no haya retención de agua, y el contexto térmico de la provincia es bastante precario. Eso se debe a los desmontes indiscriminados, al crecimiento de de la población".

Di Tofino destacó la falta de controles urbanísticos y puso de relieve "el aumento demográfico en zonas donde no deberían urbanizarse. O donde debería haber y no hay un relevamiento de urbanización. Donde no hay una proporción adecuada. No hay una planificación de eso. Entonces, claramente, el consumo de agua obviamente que es mayor, porque somos más".

"Veo los números, tengo los resultados, tengo los análisis... No hablo porque sí -aseguró el investigador sin esconder su preocupación- sino por lo que lamentablemente de establezco determino, investigo, cuantifico y tengo los números a la vista. Quisiera que fueran otros, pero son estos y yo lo vengo diciendo hace muchos años en los últimos cinco años más, en los últimos dos años más... Y espero equivocarme, y lamentablemente veo que no, que estoy en la certeza de que esta cuestión viene para peor. Estamos hablando de un déficit hídrico, n de dos, tres metros por debajo de los niveles normales, estamos hablando de doce, quince metros, que son irrecuperables", advirtió el científico.



Mirá la entrevista completa