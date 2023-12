Agua: a pesar de las lluvias, continúa la emergencia hídrica

(SN, Alta Gracia) Las lluvias y lloviznas que se instalaron en la provincia de Córdoba desde la semana pasada, trajeron alivio a gran parte del territorio atravesado por la sequía más preocupante de los últimos años.

Diferentes ciudades de los valles de Paravachasca y Punilla decretaron emergencia hídrica y prohibieron a sus vecinos, bajo amenazas de multas y labrado de actas, el uso del elemento vital para cuestiones que no estén vinculadas al consumo humano. Además, en Alta Gracia puntualmente, se pusieron en marcha cortes programados por sector, para asegurar el suministro de agua potable a toda la ciudad.

Si bien las lluvias trajeron tranquilidad, el responsable del área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia, Maximiliano Caminada, aseguró que la emergencia hídrica continúa, del mismo modo que las sanciones para el derroche de agua.

“Después de la creciente de la semana pasada, el río volvió a su cauce normal para esta época. No ha recuperado mucho, pero si suficiente como para que, en tanto y en cuento sigamos con un consumo medido y responsable, no tengamos que recurrir a los cortes programados que veníamos haciendo”, aseguró Caminada a Sumario Noticias.

Al mismo tiempo, agregó que el clima está ayudando también y por eso el consumo está controlado, pero remarcó que sigue vigente la emergencia hídrica y las restricciones de no baldear las veredas, no llenar piletas, no lavar vehículos y demás.

Caminada destacó también el trabajo que viene realizando Cosag en el marco de la emergencia. “Hay que destacar el trabajo de la Cosag en relación al tratamiento del agua, que luego de la creciente venía muy fea, con mucha suciedad y sigue arrastrando todos los sedimentos y cenizas fruto de los incendios”.