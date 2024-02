Anisacate: una concejala denunció que la Intendenta "le pisa" el sueldo

(SN; Anisacate) “¿Será porque se enteraron que lo voy a donar o hay un problema personal conmigo?”, se pregunta la concejala Carla Petrello ante la retención de su dieta por parte del Gobierno de Natalia Contini.

La Municipalidad de Anisacate cuenta con un Concejo Deliberante integrado por 7 concejales, cuatro oficialistas y tres pertenecientes a la lista de Matías Cuello, ex candidato a intendente. Entre los tres opositores se encuentra Carla Petrello, quien pasó por siempre radio 93.3 para denunciar la falta de pago de su dieta salarial y el estado de “abandono” del municipio de Anisacate durante la gestión de Contini.

En un diálogo plagado de preguntas retóricas –¿o dirigidas a la intendenta Contini?- la Concejala denunció que viene sufriendo personalmente intimidaciones por parte del gobierno desde que asumió. “El primer día que yo asumo en el Consejo recibo una intimidación de unos de los concejales (Rossi): un exconcejal imputado por asuntos violentos que ocurrieron durante un corte de ruta, por otro lado, el Gobierno pone constantes trabas al centro Vecinal Valle de Alta Gracia del cual yo fui parte. No reconoce a la institución”, a estas situaciones se le suman la falta de pago que desde diciembre viene sufriendo Petrello.

Es por eso que ante esta situación la concejala hizo los reclamos a distintas áreas, pero “las respuestas son insatisfactorias, se tiran la pelota”, según manifestó. Debido esta falta de atención llega a preguntarse: “¿será porque se enteraron que lo voy a donar o hay un problema personal conmigo? No por que el dinero sea para mí, sino que al enterarse de que iba a ser donado y que iba a ser la única concejal que iba a donar su viático, entonces ponen ciertas trabas. Siempre he tratado de ayudar a las distintas instituciones de Anisacate”.

“Me pregunto porque en vez de poner tantas trabas no se dedica a gobernar, lo cual indica una premisa de gestionar para sacar adelante a Anisacate”, declaró.

"Un Anisacate en estado de abandono"

Hace tiempo que circulan versiones acerca de la situación del Municipio, la precariedad del servicio de agua corriente, la recolección de basura y los cortes de luz. En este caso la concejala Carla Petrello puede confirmar tal estado de “abandono”. “Cuando la intendenta se postuló sabía perfectamente la situación financiera de Anisacate. Como cualquier gobierno, debe gestionar los recursos que tiene, no los que no tiene. Veo un Anisacate totalmente abandonado, donde el servicio de recolección de basura es un desastre, no hay horarios; las calles están destrozadas, el servicio de agua corriente todos los días se corta y ni hablar de las nuevas conexiones, no se ha realizado ninguna”.

Además se refirió a la situación del río, en donde hace poco tiempo se registró el caso de un turista mordido por una serpiente y tuvo que ser internado en terapia intensiva. “…Los yuyos a la vera del rió, hemos llegado al punto de tener un joven picado por una serpiente y eso se debe a la ausencia de Defensa Civil ¿qué paso con la defensa civil? la destruyó, la desapareció, Anisacate era pionero en esa propuesta”, dijo la concejala.

Al parecer, el de Contini es un gobierno que deja más interrogantes que respuestas, porque Petrello continuó haciéndose preguntas, esta vez, sobre el dinero que gasta la Municipalidad. “Ahora lo único que vemos es el malgasto del dinero que debe estar ingresando, digo malgasto porque ustedes pueden ver en los videos el atril pintado de rosa, la cartelería nueva sobre la ruta ¿es necesario gastar en eso cuando ella ha declarado una emergencia económica?”.

Finalmente, agregando información a sus declaraciones sobre Defensa Civil, aseguró que los empleados de la Guardia Urbana no conocen Anisacate sino que hay que enviarles la geolocalización para que lleguen a los lugares. Esta declaración dio pie a profundizar sobre otra crítica que cae sobre el gobierno de Contini, la que tiene que ver con el despido de los 80 empleados y el agrandamiento de su planta política con personas que no son del municipio.

Natalia Contini triplicó la planta política

“Como será el desinterés por los problemas de la gente que nos llamó a Sesiones Extraordinarias en enero para declarar a Jorge Rojas ciudadano ilustre ¿era el momento?”, volvió a preguntarse la Concejala.

Agrego que en esas mismas sesiones desde el oficialismo presentaron un proyecto de ordenanza “para la creación de una oficialía mayor, esto es, planta política”. La Concejala reclamó por la situación de las 80 personas despedidas arbitrariamente de la Municipalidad mientras la intendenta “triplicó su planta política”.

Insistió en que los despedidos son vecinos de Anisacate que viven con la esperanza de volver a trabajar, mientras que los nuevos integrantes de esta nueva planta política no viven en el Municipio.

“La mayoría de las personas que ella contrata no son de Anisacate. Entonces hoy pensamos en esas 80 familias que ponen mensajes pidiendo que colaboren para los útiles escolares porque en algunos casos despidió a las dos cabeza de familia”.

Finalmente adelantó las propuestas que desde la oposición llevarán adelante en el Concejo Deliberante, aunque temen la negativa del bloque oficialista, que tiene un concejal más. "En la primera sesión de marzo vamos a tratar temas de mucho interés para la gente, que ya sabemos que hay una respuesta negativa por parte de ellos. Los temas son el transporte escolar gratuito, Paicor y asistencia de ambulancia domiciliaria. Esperemos que el concejo en su totalidad entienda que son necesidades básicas para los vecinos".