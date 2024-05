La Paisanita: de la rotonda de ingreso, sólo quedó el cartel

(SN; La Paisanita) La administración comunal de La Paisanita removió la rotonda que la gestión de Ignacio Sala había construido a la altura del pórtico de ingreso a la localidad, inaugurada semanas antes de finalizar su mandato.

Mediante un comunicado, la Comuna explicó que en "razón de las tareas de mantenimiento realizadas en la portada de nuestra localidad y debido a la paupérrima construcción de la rotonda de conocimiento público, esto sumado al movimiento de vibración de camiones y maquinarias, la misma sufrió roturas imposibles de restaurar. Por lo que a razón de proteger al vecino y su circulación por la misma, se tomó la determinación lamentable de retirarla".

Llama la atención el tenor del comunicado, toda vez que Braian Heredia -actual Presidente Comunal- se desempeñó como secretario de Gobierno durante la anterior gestión.

Cuando este medio lo consultó, Sala -quien actualmente ocupa una banca en la Legislatura Unicameral en representación del PRO- no ocultó su sorpresa: "Estaba bien hecha. Desde que está, no hubo más accidentes. Pero se ve que no soporto la presión de los dueños de vehículos de gran porte", dijo refiriéndose a "colectivos de dos pisos que van a la Colonia" de la Unión Ferroviaria.

El legislador resaltó que esos vehículos "sí podían maniobrar".

Frente a versiones dando cuenta que -en su momento- el costo de la obra en cuestión había superado los cuatro millones de pesos, Sala respondió categóricamente que "es mentira", y aseguró que "la hicieron los empleados en tres días, a ocho mil pesos por día, cuatro empleados. Más materiales. No superó los 250 mil pesos".

Un vecino de la zona le dijo a SN que celebraba la eliminación de la rotonda: "Era un desastre esa rotonda. no tenía ninguna utilidad y generaba más acumulación de barro con las lluvias. Lo que hicieron ahora me parece bien. el camino está mejor que antes e incluso ampliaron la calzada de giro a La Isla, pero nunca tuvo sentido esa obra", concluyó.