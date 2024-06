Alta Gracia: "no fuimos consultados", dijo Bondone, sobre la calle Nieto

(SN; Alta Gracia) El director del Museo Estancia de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, no ocultó su sorpresa ante el proyecto del concejal Marcelo Agazzi impulsando la apertura al tránsito vehicular de la primera cuadra de la calle Juan Nieto, en pleno corazón del enclave jesuítico declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000.

"Tenemos que ser conscientes y acudir a la especificidad en estos casos", dijo Tomás Bondone durante la mañana de la Siempre Radio 93·3 en diálogo con Marcelo Páez. "Lindamos con calle Nieto, uno de nuestros ingresos está sobre esa calle, venimos trabajando desde 2020 en la puesta en valor y su recuperación. Desde esa época intentamos rehabilitar las distintas dependencias que están en la calle Nieto. Creo que la reapertura tiene que ser algo absolutamente consensuado", agregó el especialista.

A su vez, Bondone admitió: "Nos sorprende un poco, porque hemos trabajado y estamos trabajando con la Municipalidad, porque abrir la calle no soluciona el problema. Acá tenemos que pensar de una manera mucho más integral y sentarnos a ver qué vamos a hacer con El Obraje, un maravilloso edificio del Siglo 17 que forma parte del conjunto jesuítico de Alta Gracia".

"Desde el Museo hemos diseñado programación cultural -agregó Bondone- abordando la calle en algunas ocasiones con ferias, conciertos, pero… bueno... Nosotros no gestionamos la ciudad. Gestionamos nuestro sitio, nuestro edificio y procuramos que nuestro entorno también".

El funcionario definió a la institución que dirige como "un museo de puertas abiertas, trabajamos con los distintos estamentos, la Municipalidad, la Parroquia, con el Centro de Comercio y siempre colaboramos", por lo que no ocultó cierto malestar con la iniciativa: "En este caso no fuimos consultados, en relación en a esta ordenanza en particular del concejal" y reconoció que la noticia lo sorprendió para mal: "¡Claro!, porque... bueno, acá estamos, somos parte", cuestionó.

Bondone resaltó que "Alta Gracia tiene el privilegio de contar con este patrimonio maravilloso que, creo que desde otros estamentos no ha sido en los último años considerado como debe ser. Nosotros, como Museo, somos de alguna manera el origen de la ciudad, cabeza de serie y trabajamos desde el interior del museo parea resaltar los valores que tienen que ver con el patrimonio".

El director explicó que "la noción de patrimonio es una construcción cultural, social. Nosotros trabajamos con, por y para el patrimonio, pero hay un enorme segmento social que es el que se lo apropia: es el que le da valor e identidad a ese patrimonio".

Sobre la apertura

"En algún momento hubo un proyecto de peatonalizar la calle Nieto, de hacer una puesta en valor, pero bueno, esa obra no se concretó por parte de la Municipalidad. Y también espera para la puesta en valor y el reciclaje para distintos usos culturales El Obraje Jesuítico, que no es propiedad de la Municipalidad sino del Arzobispado de Córdoba", recordó Bondone en la entrevista.

Sobre la iniciativa de Agazzi, planteó estar "de acuerdo con rehabilitar, abrir, posibilitar el uso y circulación del patrimonio, pero siempre dentro de ciertas condiciones y ciertas medidas. A nosotros abrir la calle nos resulta algo problemático. ¿Cómo se va a determinar el flujo por esa calle? No creo que sólo con la apertura se pone en valor, se habilita o se recupera, hay que pensarlo de modo más integral, no es sólo una cuestiones de tránsito vehicular o de circulación".