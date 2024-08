¿Y el oro?: el Banco Central realizó el tercer envío de reservas a Londres

(SN; con información de C5N) Este lunes se viralizó un video que muestra a un camión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre la autopista Richeri de Buenos Aires transportando lingotes de oro de las reservas nacionales, con destino a Londres.

Se trata de 1500 lingotes que esta mañana fueron despachados en el aeropuerto de Ezeiza. Las reservas están valoradas en aproximadamente 250 millones de dólares y corresponden al tercer embarque realizado al Reino Unido.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que este tipo de operaciones pretenden “mantener la estabilidad financiera del país en medio de las negociaciones internacionales en curso”. Desde la cartera detallaron que el propósito es emplear el oro como garantía para generar rentabilidad, en un esfuerzo por fortalecer las reservas del país y mejorar su posición financiera.

Se espera que los lingotes lleguen a Londres en las próximas horas, donde serán custodiados y utilizados como parte de las estrategias del BCRA para enfrentar los desafíos económicos que atraviesa Argentina.

Ocultamiento de información

A través de sus redes, el diputado nacional Sergio Palazzo explicó que el Banco Central le denegó información pública sobre el destino de las reservas del país. Palazo cuestionó esta restricción: "Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno".