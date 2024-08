(SN; Alta Gracia) En una entrevista reciente con Siempre Radio 93.3, Flavio Molgara, conocido abogado radical de Alta Gracia, habló sobre su candidatura para presidir el circuito local de la Unión Cívica Radical (UCR). Molgara, quien encabeza una de las listas en competencia, destacó los desafíos y oportunidades que enfrenta el partido en la ciudad.

El abogado explicó que su decisión de postularse surgió tras una propuesta de un grupo de amigos dentro del partido. "Me pareció un desafío interesante llevar adelante los destinos del comité del circuito. Me gustó la propuesta y, sobre todo, la gente que me acompaña", señaló.

En cuanto a su equipo, subrayó que, aunque muchos de los integrantes de su lista llevan años afiliados a la UCR, no han ocupado cargos partidarios o públicos anteriormente, lo que, según él, representa una renovación dentro del partido. "Somos una renovación porque venimos con ideas totalmente diferentes", afirmó.

La interna radical y los jóvenes militantes

Molgara expresó su descontento con la situación actual del radicalismo en Alta Gracia, coincidiendo con críticas de jóvenes militantes, como Renzo Dichko, que han señalado la falta de ideas y ambición dentro del partido. "El radicalismo tiene que volver a los planos que ocupó anteriormente, ya sea en el gobierno o en la oposición, pero con un rol claramente definido", enfatizó.

El dirigente radical considera que es necesario fomentar la participación de nuevos dirigentes y abrir el debate sobre ideas y políticas actuales, adaptándose a los rápidos cambios en la sociedad.

La UCR debe tener un rol claro, pero dialogar con todos

Respecto a las relaciones con otros partidos políticos, Molgara se mostró abierto a dialogar con todos los espacios, incluyendo a La Libertad Avanza, un partido emergente en Alta Gracia que ha ganado influencia en los últimos meses. "Las grandes cosas en la sociedad se logran en conjunto. No hay que excluir a nadie", dijo.

En cuanto a las próximas elecciones internas del partido, que se celebrarán el 8 de septiembre de 2024, el candidato oficialista destacó la importancia de visitar a los afiliados para presentarles sus propuestas. También se mostró esperanzado en llegar a un acuerdo con la lista encabezada por Fernando Navarro, aunque reconoció que las elecciones son el mecanismo previsto para dirimir las diferencias cuando no se logra un consenso.

Perspectivas Futuras y Compromiso con la Ciudad

Molgara, afiliado a la UCR desde 1983, comentó sobre la posibilidad de aspirar a la intendencia de Alta Gracia en el futuro. Aunque considera que es un gran honor ser propuesto para un cargo tan importante, también cree que es fundamental contar con una preparación adecuada antes de asumir una responsabilidad de ese calibre.

Finalmente, Molgara reflexionó sobre la gestión actual de la ciudad y la importancia de la colaboración entre el gobierno y los ciudadanos para lograr un desarrollo sostenido y una mejor calidad de vida en Alta Gracia. "Mi motor es ver a mi ciudad cada vez más linda y progresista", concluyó.