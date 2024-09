(SN; con información de C5N) Luego de la cena de festejo junto a los diputados que ratificaron el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, el Gobierno de Javier Milei volvió a reprimir a jubilados frente al Congreso de la Nación. El ataque de Policía Federal dejó más de diez heridos con irritación y quemaduras por gas lacrimógeno.

"Guillermo de la Asamblea de Ituzaingó debe ser trasladado para asistencia. Ya son más de 10 los heridos en la represión del gobierno nacional contra la movilización en apoyo a los jubilados", informó el portal Prensa Obrera en su cuenta de X donde se ve como personal rescate se llevan a un hombre en camilla.

También reprimieron a la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi. "Tiraron a un señor mayor al piso, me agache para intentar ayudarlo y empezaron a empujar más y de repente me vino el líquido", contó la legisladora visiblemente afectada por el gas lacrimógeno en diálogo con la prensa. "Me han gaseado muchas veces, nunca un gas me quemo como este", agregó.

La nueva movilización se realizó un día después del asado que organizó el Presidente para agasajar a los diputados que acompañaron su veto. "Otra vez la ministra Bullrich manda a la policía a pegarle a jubiladas y jubilados. Milei y los diputados que se comieron el asado en Olivos se burlan del pueblo. Viven en una burbuja. Todos los miércoles los jubilados dan batalla. Son un ejemplo de lucha", denunció el diputado Nicolás del Caño en sus redes sociales.

Como ocurrió en las movilizaciones anteriores, que también terminaron con una brutal represión, el ministerio de Seguridad desplegó un exagerado operativo policial para contener a los manifestantes que rondan en promedio los 70 años.

"Nosotros no traemos la violencia, la violencia la trae la policía. La que corta la calle es la policía. El protocolo antipiquete es anticonstitucional. Lo que es constitucional es el derecho a la protesta. Nosotros hacemos una movilización pacífica y somos reprimidos. Se las agarran con los jubilados", expresó un jubilado de 76 años en diálogo con C5N.