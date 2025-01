(SN; con información de NA) Este viernes, el Gobierno Nacional oficializó la baja de programas científicos que formaban parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, recortes que golpean la formación y el conocimiento de profesionales que trabajan por un país mejor.

La Resolución 10/2025 fue firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos. En el comunicado, desde el Ejecutivo se justificaron argumentando optimizar recursos públicos y redirigir fondos para financiar su programa político económico, nada más y nada menos que ajustando la producción del saber en Argentina.

El Gobierno solo prioriza las investigaciones científicas y tecnológicas que vayan en correlato con su Plan Estratégico. “Una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud", explicaron.

En el artículo 1° de la Resolución se encomienda a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la evaluación de los programas creados en la órbita del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y se la faculta a "suscribir los instrumentos y actos administrativos que sean necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad".

Merced a lo dispuesto en esta medida, la Secretaría podrá "dar de baja los convenios con plazo vencido en los que no se hayan llevado a cabo transferencia de fondos"; "rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes que no posean transferencia de fondos"; "dar de baja los convenios con plazo vencido en los que se realizaron transferencias de fondos que no tengan principio de ejecución", además de exigirse la "inmediata devolución de las sumas transferidas", con intereses.

En tanto, para proyectos que tengan al menos un 30% de ejecución, la Secretaría completará los fondos establecidos en el convenio original, sin ningún incremento.