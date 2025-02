(SN; Alta Gracia) La economía argentina atraviesa un momento crítico. Mientras el gobierno insiste en que la inflación está bajando y el dólar se mantiene estable, los datos muestran otra realidad: caída del consumo, cierre de pymes, recesión profunda y reservas negativas.

En diálogo con Sumario Noticias, el economista Eduardo Luis González Olguín advirtió sobre las inconsistencias del modelo económico de Javier Milei y alertó sobre los riesgos de una devaluación abrupta si el gobierno no cambia el rumbo.

Reservas negativas y un dólar ficticio

Según González Olguín, el gobierno está utilizando maniobras riesgosas para mantener el tipo de cambio oficial en $1000. "El lunes pasado vendieron 400 millones de dólares para sostener esta ficción del dólar planchado", explicó.

El economista señaló que las reservas del Banco Central están en rojo, con un saldo negativo de al menos 11.000 millones de dólares. "Cuando asumió este gobierno, la cifra era de 10.000 millones, lo que significa que lejos de mejorar, la situación se agravó", afirmó.

Además, cuestionó la afirmación del presidente Milei sobre una "pared de 20.000 millones de dólares" para contener corridas cambiarias. "Esa cuenta es totalmente inconsistente: 5.000 millones son los encajes de los ahorristas, 5.000 millones supuestamente los va a liquidar el campo, lo cual no está ocurriendo, y 10.000 millones serían del FMI, un préstamo que ni siquiera está aprobado", detalló.

Crisis de confianza y caída de los bonos

Otro de los factores que encienden las alarmas es la desconfianza en los bonos de la deuda argentina. "Muchos tenedores de deuda están vendiendo porque dudan de que el gobierno pueda honrar sus compromisos", sostuvo González Olguín.

Esta situación llevó a una caída en el precio de los bonos y, en consecuencia, a un aumento del riesgo país. "El lunes y martes, el riesgo país superó los 700 puntos. Eso refleja la falta de credibilidad en el plan económico", explicó.

Para evitar una caída mayor, el gobierno utilizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para comprar bonos y sostener artificialmente su precio. "Es una maniobra ilegal que ya tiene denuncias penales, porque significa usar la plata de los jubilados para financiar la deuda pública", denunció el economista.

La presión del FMI y el dilema del cepo

El Fondo Monetario Internacional sigue sin aprobar nuevos desembolsos para la Argentina. Según González Olguín, la condición del organismo es clara: levantar el cepo cambiario.

"El problema es que si lo hacen de golpe, hay 15.000 millones de dólares en ganancias retenidas por multinacionales que querrán salir del país, más una deuda de 50.000 millones con importadores. Si se libera todo eso de una vez, el dólar puede dispararse a 2.000 pesos", alertó.

Por este motivo, el economista consideró que el gobierno está atrapado entre dos opciones: "Si mantiene el cepo, se queda sin dólares y la crisis se profundiza. Si lo levanta, la corrida puede ser incontrolable".

Un panorama incierto

González Olguín fue contundente sobre el futuro de la economía: "La recesión es cada vez más profunda, hay cierre de pymes, despidos y caída del consumo. El gobierno dice que baja la inflación, pero es porque la gente ya no tiene plata para comprar".

Finalmente, criticó la estrategia del oficialismo de mantener el tipo de cambio artificialmente. "Esto no se sostiene. El gobierno está quemando reservas, usando plata de ANSES y pidiendo préstamos que no llegan. Si no cambia el rumbo, en los próximos meses podemos ver una devaluación abrupta con consecuencias sociales muy graves", concluyó.