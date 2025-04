(SN; Alta Gracia) En diálogo con Siempre Radio, Olguín calificó al acuerdo con el FMI como “cínico” y alertó que la ayuda internacional apenas representa una fracción de lo que el país necesita para sostener su economía en el corto plazo. “La plata que prestó el Fondo no alcanza, porque además de esa deuda, el Estado nacional debe al Banco Mundial, al BID, a la CAF, y también tiene compromisos en bonos y obligaciones negociables en dólares”, explicó.

Además, recordó que las provincias, entre ellas Córdoba, también arrastran deudas significativas: “La provincia debe 1.900 millones de dólares. Salvo Santa Fe, todas las provincias están endeudadas y eso también demanda divisas”.

Olguín reveló que el gobierno argentino había solicitado otros USD 15.000 millones al Tesoro de los Estados Unidos, pero la gestión fue rechazada. “Le dijeron que no. Mucha palmadita, mucho abrazo, pero no hay plata. El mensaje fue claro: son amigos de Milei, pero no al punto de abrir la billetera”, ironizó.

También afirmó que EE.UU. exigió el corte definitivo de relaciones con China, pese a que Argentina mantiene una deuda de USD 17.000 millones con ese país. “Es perverso. No te prestan 15.000 millones, pero te piden que devuelvas 17.000. Eso muestra el nivel de presión geopolítica al que estamos sometidos”, sostuvo.

Inflación, devaluación y recesión

En su análisis, el economista relacionó la reciente escalada inflacionaria con el anticipo de la devaluación exigida por el FMI. “En marzo hubo aumentos preventivos por parte de los grandes formadores de precios, porque ya se sabía que venía una nueva devaluación. Ahora los precios suben entre un 12 y un 20% más, según las nuevas listas que se están manejando esta semana”.

Señaló también que el incremento en la tasa de interés al 39% busca sostener la especulación financiera y desalienta la inversión productiva. “Es un esquema recesivo. Aumentan los intereses, cae la inversión, cae el empleo y sigue cayendo el consumo”, resumió.

Según Olguín, el gobierno prioriza un enfoque de corto plazo que apunta únicamente a “llegar a las elecciones como sea”. Y anticipó que podría haber una nueva devaluación cerca de fin de año.

Petronas se va de Vaca Muerta

Como dato revelador del clima de incertidumbre que enfrentan los inversores, Olguín confirmó que la petrolera malaya Petronas concretó su salida de Vaca Muerta, vendiendo su parte del proyecto a Miguel Galuccio, ex presidente de YPF.

“Petronas se va de un proyecto estratégico de exportación de gas licuado. Esto muestra que una de las empresas más grandes del mundo percibe que Argentina es hoy un país de altísima incertidumbre”, lamentó. Según el economista, la venta se concretó por un precio menor al esperado, lo que también refleja “el apuro” por salir del país.

“Esto no es una fase 3”

Frente al discurso oficial que habla de una “fase 3” del modelo económico, Olguín fue tajante: “Esto no es una etapa de despegue. La inversión cayó 18% respecto a la gestión anterior, el empleo formal se derrumba, el consumo lleva 15 meses consecutivos en baja. La economía real no funciona. No hay crecimiento. Esto es un fracaso”.

Finalmente, cuestionó la falta de un plan que impulse la producción y el trabajo. “Si no se revierte el rumbo, la economía argentina seguirá estancada. Necesitamos políticas que apunten al desarrollo, no a la especulación financiera”, concluyó.