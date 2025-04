Criptogate: Diputados sesiona para interpelar a Francos sobre la estafa $Libra

(SN; con información de NA) Este martes, la Cámara de Diputados lleva adelante la sesión para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la estafa de la criptomoneda Libra promocionada por el presidente Javier Milei.

La sesión especial fue abierta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de verificar que se había alcanzado el quórum de 129 legisladores.

El oficialismo y sus aliados fracasaron en su intento de hacer caer la sesión especial: La Libertad Avanza, el PRO, el grueso de la UCR, no ayudaron a conformar el número reglamentario de 129 legisladores.

Si bien la bancada de la UCR, que preside Rodrigo De Loredo, no dio quorum, se despegó de esta estrategia el ex vicepresidente Julio Cobos, quien decidió dar quórum.

En cambio, los diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil no estuvieron presentes en el inicio de la sesión.

Tampoco lo hicieron los legisladores de Innovación Federal, de Producción y Trabajo, y Somos Fueguinos.

Los bloques que si se sentaron para habilitar la sesión son Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, y el Frente de Izquierda.

Caputo y Cuneo Libarona, ausentes

El diputado nacional de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, se quejó airadamente por las ausencias en el recinto de los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, quienes fueron interpelados en el marco del cripto escándalo $Libra, y planteó un voto de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Tampoco asistió a la sesión especial el titular de la comisión de Valores, Roberto Silva, quien también había sido interpelado para dar explicaciones sobre la mega estafa que el presidente Javier Milei difundió a través de un tuit el 14 de febrero pasado.

"Aparentemente el señor Jefe de Gabinete no tiene la autoridad política suficiente para asegurar que los ministros del Poder Ejecutivo cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales. Me refiero a la obligación de comparecer que tienen los ministros y que está establecido en el artículo 13 de la Constitución nacional", señaló Carbajal.

“La petición concreta es que como primer punto del orden de labor se trate un voto de censura al señor Jefe de Gabinete en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional”, indicó el formoseño.

Para Carbajal, “este Congreso no puede dejar pasar en silencio que dos ministros, sin siquiera intentar algún nivel de justificación, puedan querer insistir frente a un pedido de interpelación para venir a explicar hechos que son de extrema gravedad”.

Minutos después, la diputada nacional de UP Cecilia Moreau propuso que una vez que finalice la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pase a un cuarto intermedio hasta el martes 13 de mayo a las 14 hs para insistir con las interpelaciones de Caputo y Cúneo Libarona.

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, denegó la solicitud de Unión por la Patria y alegó que la moción podía votarse recién al final de la sesión, luego de la exposición de Francos.

El presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo hoy que los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “son dos chantas y encubridores” que “le están faltando el respeto al pueblo argentino” y al Congreso por ausentarse a la sesión especial de este martes para ser interpelados.

“Le están faltando el respeto al Congreso dos ministros que son dos chantas y encubridores”, sentenció el radical bonaerense.

Interpelación a Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo hoy que “es una falta de respeto” que lo hayan hecho “esperar dos horas” en esta sesión.

“Nunca en mi vida he hecho esperar a alguien dos horas en una reunión. Debo decir que es una falta de respeto”, indicó, tras la discusión sobre la moción para reprogramar las interpelaciones de los dos ministros ausentes con aviso.

“Debo decir que es una falta de respeto”, aseguró Francos, que hizo caso omiso a la decisión de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de excusarse de participar de la sesión por supuestas razones de agenda.

“Si me dejan hablar, hablo. Si no me dejan hablar, me voy”, concluyó Francos, terminante, en medio de los murmullos opositores.