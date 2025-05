(SN; Alta Gracia) Representantes de remiseros, taxistas y permisionarios se manifestaron este miércoles frente al Concejo Deliberante de Alta Gracia para exigir el tratamiento urgente de una ordenanza que regule el funcionamiento de las aplicaciones de transporte como Uber, actualmente operativas de forma irregular en la ciudad.

Barón Villar, propietario de la empresa Remís Villar Iglesias, explicó que el sector había presentado semanas atrás un borrador de proyecto de ordenanza, pero que no hubo avances concretos. “La reunión que convocó el municipio no sirvió para conformar una mesa real de trabajo. Por eso, el reclamo del miércoles fue claro: pedimos que se empiece a trabajar ya y que en no más de 20 días esté la ordenanza”, afirmó en diálogo con Siempre Radio.

Según los trabajadores del sector, el pedido no busca frenar la llegada de nuevas plataformas, sino garantizar condiciones de igualdad para todos los prestadores. “No estamos en contra de las aplicaciones, pero sí exigimos que se nos trate en igualdad de condiciones. Nosotros hace más de 30 años que cumplimos con requisitos que otros hoy no cumplen”, remarcó Villar.

Además, señalaron que la falta de controles ha convertido a Alta Gracia en una “zona liberada” para el transporte informal y que esto pone en riesgo la seguridad de los usuarios. En ese sentido, pidieron que mientras se elabora la norma, se refuercen los controles por parte del municipio.

“La política debe actuar con previsión. Esta situación era previsible y debió resolverse antes para evitar la tensión que hoy se vive”, concluyó Villar. El sector dejó en claro que espera una respuesta en un plazo concreto: entre 15 y 20 días.