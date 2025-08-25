Santa María: intendentes del Pro y la UCR se sumaron a Provincias Unidas

Santa María: foto, campaña y sorpresas en Provincias Unidas
(SN; Alta Gracia) En el marco de las próximas elecciones legislativas, este lunes se conoció la noticia de la incorporación de nuevos intendentes y jefes comunales del Departamento Santa María al bloque Provincias Unidas, que comanda Juan Schiaretti.
Se trata de funcionarios locales que gobiernan bajo el radicalismo y el Pro. Tal es el caso de José Ludueña (Villa del Prado), Alberto Nieto (Villa La Bolsa), Brian Heredia (La Paisanita), José “Coco” Ledesma (San Clemente) y Eduardo Romero (Rafael García), quienes decidieron sumarse a este proyecto político que hoy reúne el respaldo de 21 de las 24 localidades del departamento.
El legislador departamental Facundo Torres Lima, que desde hace más de un año viene articulando gestiones y soluciones junto a los gobiernos locales, celebró la decisión de estos intendentes de apostar por un proyecto serio y con experiencia.
“Conozco de cerca a cada uno de estos intendentes y he compartido con ellos muchas gestiones y conversaciones sobre las realidades de sus pueblos y comunas. Provincias Unidas es un armado federal de gobernadores de distintos signos políticos, que representa la mirada de quienes gobiernan todos los días. Estos intendentes se sienten reconocidos en ese proyecto, porque saben lo que significa estar al frente de un Estado municipal, con las demandas concretas de la gente y la necesidad de dar respuestas. Por eso celebro que prioricen el progreso de Córdoba y se sumen a un espacio con gestión y equipo, que encabeza el único candidato serio y con capacidad de gobierno, Juan Schiaretti”, expresó Torres Lima.
