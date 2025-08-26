Tiempo en Alta Gracia: semana primaveral que termina con un golpe de frío

(SN; Alta Gracia) El clima en la ciudad arranca la semana con jornadas soleadas y temperaturas agradables, aunque el escenario cambiará drásticamente hacia el fin de semana.

Este martes 26 de agosto se registran 11 °C en las primeras horas, con una máxima prevista de 24 °C y un descenso nocturno hasta los 7 °C. Entre el miércoles y el viernes se mantendrán días despejados, con máximas que rondarán los 25 °C y mínimas de entre 9 y 11 °C.

El cambio llegará el sábado, cuando la máxima apenas alcanzará los 16 °C y la mínima caerá hasta los 4 °C. El domingo se anticipa todavía más frío, con lluvias y una máxima de solo 9 °C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 3 °C.

El lunes se espera una leve recuperación, con cielo más estable y una máxima cercana a los 18 °C.