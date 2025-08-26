Tiempo en Alta Gracia: semana primaveral que termina con un golpe de frío

Tiempo en Alta Gracia: lunes primaveral con sol y temperaturas en ascenso
El lunes arranca con sol pleno en Alta Gracia: máxima de 24 °C, mínima de 7 °C y un cielo despejado que invita a aprovechar la jornada al aire libre.
El calorcito de primavera se deja sentir hasta el viernes, pero el fin de semana llega un brusco descenso de temperatura y hasta se esperan lluvias.Sociedad26 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) El clima en la ciudad arranca la semana con jornadas soleadas y temperaturas agradables, aunque el escenario cambiará drásticamente hacia el fin de semana.
Este martes 26 de agosto se registran 11 °C en las primeras horas, con una máxima prevista de 24 °C y un descenso nocturno hasta los 7 °C. Entre el miércoles y el viernes se mantendrán días despejados, con máximas que rondarán los 25 °C y mínimas de entre 9 y 11 °C.
El cambio llegará el sábado, cuando la máxima apenas alcanzará los 16 °C y la mínima caerá hasta los 4 °C. El domingo se anticipa todavía más frío, con lluvias y una máxima de solo 9 °C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 3 °C.
El lunes se espera una leve recuperación, con cielo más estable y una máxima cercana a los 18 °C.
