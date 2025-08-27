Alta Gracia: una nena de nueve años fue embestida por una motocicleta

Alta Gracia: una mujer y dos niños hospitalizados tras el impacto de su moto
El choque se dio con un automóvil en la esquina de Arzobispo Castellano y San Juan Bosco.
El accidente ocurrió en barrio General Bustos. Desde la Departamental recordaron la importancia de mantener la precaución en las vías para evitar incidentes similares.Policiales27 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Durante la tarde del martes ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en barrio General Bustos sobre la calle Manuel Solares en el sector de vías férreas, donde una motocicleta chocó a una niña de nueve años.
Fuentes policiales informaron que se trata de una moto marca Brava, conducida por una mujer de 24 años. Las causas del accidente se están investigando y afortunadamente no hubo lesionados de gravedad.
En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a la nena de nueve años y ala motociclista.
Desde la Departamental indicaron que la investigación continúa y recordaron la importancia de mantener la precaución en las vías para evitar incidentes similares.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
