Alta Gracia: presente en la Expo Parques Industriales

(SN; Córdoba) Alta Gracia estuvo presente este miércoles en la apertura de la segunda edición de la Expo Parques Industriales, que se realiza en el Centro de Convenciones Córdoba hasta este jueves, con la participación del gobernador Martín Llaryora.

La ciudad contó con un stand propio donde se presentó el proyecto del nuevo parque industrial “ALA”, ubicado sobre la ruta C45. Se trata de 145 hectáreas destinadas al desarrollo logístico, tecnológico e industrial, impulsadas por el sector privado con el acompañamiento del municipio. En el espacio, referentes y responsables del desarrollo del parque dialogaron con empresas interesadas y promovieron la iniciativa como una oportunidad estratégica de inversión.

El intendente Marcos Torres afirmó: “Alta Gracia es una ciudad turística y cultural, pero también con gestión se proyecta como un polo industrial estratégico. Con sinergia entre el sector privado y el Estado, generamos empleo, trabajo y futuro para la ciudad más linda de Córdoba”.

La Expo Parques Industriales es organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba junto con la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), La Voz del Interior y DEYCÉ. El evento convoca a empresarios, inversores, startups y autoridades públicas de todo el país, con agenda centrada en eficiencia energética, economía circular e innovación.

El intendente Torres estuvo acompañado por el viceintendente Jorge De Napoli, el secretario de Comercio y Modernización Maximiliano Caminada y el secretario de Obras Públicas, Control y Planificación Urbana Marcos Moreira. También participaron autoridades provinciales, municipales y representantes de entidades empresariales, consolidando la presencia de Alta Gracia en este encuentro nacional.