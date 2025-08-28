Alta Gracia: presente en la Expo Parques Industriales

Alta Gracia: 23 vehículos secuestrados en operativos de tránsito
Inspectores municipales realizaron controles en la zona del Parque Sierras Hotel y calles aledañas, labrando infracciones y retirando vehículos que no cumplían normas.
La ciudad mostró su nuevo proyecto industrial “ALA” en la segunda edición de la Expo Parques Industriales, con un stand propio y la participación del intendente Marcos Torres.Municipales28 de agosto de 2025 SN
(SN; Córdoba) Alta Gracia estuvo presente este miércoles en la apertura de la segunda edición de la Expo Parques Industriales, que se realiza en el Centro de Convenciones Córdoba hasta este jueves, con la participación del gobernador Martín Llaryora.
La ciudad contó con un stand propio donde se presentó el proyecto del nuevo parque industrial “ALA”, ubicado sobre la ruta C45. Se trata de 145 hectáreas destinadas al desarrollo logístico, tecnológico e industrial, impulsadas por el sector privado con el acompañamiento del municipio. En el espacio, referentes y responsables del desarrollo del parque dialogaron con empresas interesadas y promovieron la iniciativa como una oportunidad estratégica de inversión.
El intendente Marcos Torres afirmó: “Alta Gracia es una ciudad turística y cultural, pero también con gestión se proyecta como un polo industrial estratégico. Con sinergia entre el sector privado y el Estado, generamos empleo, trabajo y futuro para la ciudad más linda de Córdoba”.
La Expo Parques Industriales es organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba junto con la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), La Voz del Interior y DEYCÉ. El evento convoca a empresarios, inversores, startups y autoridades públicas de todo el país, con agenda centrada en eficiencia energética, economía circular e innovación.
El intendente Torres estuvo acompañado por el viceintendente Jorge De Napoli, el secretario de Comercio y Modernización Maximiliano Caminada y el secretario de Obras Públicas, Control y Planificación Urbana Marcos Moreira. También participaron autoridades provinciales, municipales y representantes de entidades empresariales, consolidando la presencia de Alta Gracia en este encuentro nacional.
Inspectores municipales realizaron controles en la zona del Parque Sierras Hotel y calles aledañas, labrando infracciones y retirando vehículos que no cumplían normas.
El encuentro reunió producciones de estudiantes y jóvenes de la ciudad, pero también de cineastas de toda la provincia.
La intervención incluye pavimento intertrabado, reordenamiento de la circulación y mejoras en la seguridad vial.
Se trata del nuevo operativo de prevención en el marco del programa “CAPI: Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional”, y que contará con la labor municipal y de la Policía.
El municipio de Alta Gracia simplifica los trámites para obras privadas, facilitando a arquitectos e ingenieros la gestión digital de permisos y planos.
Con entrada libre y gratuita en el mítico Cine Teatro Monumental, el festival se extenderá hasta el próximo domingo24 de agosto.
El presidente viajó a Córdoba para participar del evento Derecha Fest y reuniones oficiales, pero el traslado y seguridad le costaron al Estado más de $6,3 millones, según el informe oficial.
El Presidente desmintió los audios de Diego Spagnuolo y contó que llevará el caso a la Justicia. Lo hizo en medio se la caravana que encabezó en el conurbano bonaerense junto al candidato José Espert, quien escapó en motocicleta.
Habría al menos otros siete mensajes de voz provenientes del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, que ponen en riesgo la situación judicial de dos personas fundamentales para el Presidente.
Sobre el Paseo Sobremonte de Córdoba capital llega una nueva edición de esta movilización a nivel nacional que propone una merienda compartida, acompañada de intervenciones artísticas.
El accidente ocurrió en barrio General Bustos. Desde la Departamental recordaron la importancia de mantener la precaución en las vías para evitar incidentes similares.