Alta Gracia: detuvieron a tres integrantes de una banda delictiva

(SN; Alta Gracia) Este sábado, efectivos policiales detuvieron a tres individuos en el marco de un operativo dispuesto por la Brigada Civil de Investigaciones del Departamento, con la que colaboraron fuerzas especiales.

Fuentes policiales informaron que los allanamientos estuvieron vinculados con distintos hechos, tales como robos domiciliarios, hurtos en locales comerciales y actos de vandalismo y daños a la propiedad privada.

Durante el operativo, se logró el secuestro de diversos elementos relacionados: herramientas utilizadas para la comisión de robos, efectos personales y electrónicos que habían sido sustraído.

Las detenciones se realizaron sin incidentes, gracias a la planificación y ejecución efectiva de las fuerzas policiales.

Además, en uno de los domicilios se realizó al secuestro de bienes, 43 billetes apócrifos de distintas denominaciones, que se presume serían utilizados para la realización de estafas en la región.

Es importante resaltar que este operativo es parte de una serie de acciones que se están llevando a cabo en la región para combatir el aumento de delitos contra la propiedad.

En este marco, el director de la Departamental Héctor Villagra remarcó la importancia de la colaboración entre la comunidad y la policía. “El compromiso de las fuerzas de seguridad es garantizar la protección de los bienes y la seguridad de todos los ciudadanos. Se continuarán realizando operativos similares para desarticular grupos delictivos y prevenir futuros delitos”, reza el comunicado policial.

En la diagramación de este operativo participaron el subdirector de la Dirección Departamentales Sur Sergio Romera, junto a Villagra y oficiales jefes superiores, junto al personal de FPA, DUAR, Guardia Infantería, móviles y motocicletas del departamento.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

