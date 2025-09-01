Córdoba: tras su fuga del hospital... ¡cayó Piquito!

(Córdoba; SN) El sábado había jugado su carta más atrevida: salir caminando de un hospital como si la calle fuera toda suya. Tiene treinta años y un apodo que en los pasillos suena más fuerte que su verdadero nombre: "Piquito". No es un debutante en esto. Lleva con él un prontuario lleno de entradas y salidas, todas con el mismo argumento: robar lo que no era suyo, resistirse cuando la sombra de la ley se alargaba demasiado cerca.

Tres días antes lo habían sorprendido en Alta Gracia, en un domicilio de barrio Cámara. Salió con las manos llenas de cosas que no le pertenecían y terminó con las muñecas cargadas de metal. Lo llevaron, lo ficharon, lo guardaron. Pero la celda no fue el final. Una evaluación médica en el Hospital Illia le dio la oportunidad de huir, y Piquito la tomó como quien toma aire en el fondo del agua.

Desde entonces fue humo. Un fantasma de barrio en barrio, siempre en fuga. La Brigada de Investigaciones de Alta Gracia siguió sus huellas, esta vez junto a la Comisaría 21 de Córdoba. Las calles de la capital no le dieron refugio: barrio Cooperativa 16 de Abril fue el escenario del final.

Allí lo encontraron, sin la épica de los fugitivos de novela. Apenas un hombre cansado de escapar, cercado por un operativo silencioso, con la sombra de su propio pasado encima.

El jefe departamental, Héctor Villagra, fue testigo de la caída. El mismo que había visto demasiados rostros como ese: jóvenes viejos, curtidos por la costumbre de elegir siempre la puerta equivocada.

Ahora Piquito duerme otra vez entre paredes prestadas. Esta vez en la alcaidía de la Comisaría 5ª de Córdoba. La Fiscalía tiene la última palabra. Pero la calle ya sabe lo que viene: en estas historias, la fuga nunca dura demasiado.