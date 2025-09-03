EE.UU.: cancelan el acuerdo de visas por los casos de corrupción que golpean al gobierno

Kristi Noem impulsó el acuerdo sin la debida coordinación previa con el Departamento de Estado (NA)

Kristi Noem impulsó el acuerdo sin la debida coordinación previa con el Departamento de Estado (NA) Fotografía: Agencia Noticias Argentinas

(SN; Washington) El gobierno de Estados Unidos protagonizó un traspié diplomático con Argentina al cancelar de manera inesperada la firma de un acuerdo de exención de visas, mientras una comitiva de altos funcionarios argentinos se encontraba de viaje hacia Washington para la ceremonia oficial.

Según informó el sitio Axios, la delegación argentina, encabezada por el titular de la agencia de aduanas y recaudación (ARCA), Juan Pazo, fue notificada de la cancelación durante una escala en Miami. Se les indicó que el acuerdo carecía de una firma y que el Departamento de Estado, conducido por Marco Rubio, tenía reservas debido al escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Javier Milei. La comitiva debió regresar a Argentina tras permanecer dos días varada.

El artículo atribuye la suspensión a una falta de coordinación interna en el gobierno estadounidense: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsó el acuerdo sin consultar previamente al Departamento de Estado, lo que obligó a cancelarlo a último momento.

Un alto funcionario estadounidense, que habló en condición de anonimato, calificó el incidente como “vergonzoso”: “No fue una gran imagen la que dimos… es bochornoso”. Entre los compromisos que quedaron trunco, Argentina se había comprometido a reemplazar los sistemas informáticos de origen chino en sus aduanas por tecnología estadounidense.