Indignación: el repudiable posteo del “Gordo Dan” contra personas con discapacidad

(SN; Buenos Aires) El militante libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “El Gordo Dan”, quedó en el centro de la polémica tras publicar un mensaje ofensivo contra el senador del PRO, Luis Juez, y su hija Milagros, quien padece parálisis cerebral. El posteo se produjo horas después de que el Senado rechazara el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El mensaje, difundido en la red social X, acusaba a Juez de “usar políticamente” a su hija y contenía agravios de carácter personal. La publicación generó una inmediata ola de repudio en distintos sectores y obligó a Parisini a eliminarla poco tiempo después.

El ataque se dio en un clima de alta tensión política, luego de que la Cámara Alta respaldara la norma con 63 votos a favor y apenas 7 en contra, dejando sin efecto el veto presidencial. En esa sesión, Juez votó en contra de la posición del Gobierno, lo que habría motivado la reacción del tuitero afín al oficialismo.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada hasta fines de 2026, establece la actualización de prestaciones para acompañar la inflación y contempla el pago de deudas a los prestadores del sistema. Tras el rechazo del veto, el Poder Ejecutivo quedó obligado a promulgarla.