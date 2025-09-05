Indignación: el repudiable posteo del “Gordo Dan” contra personas con discapacidad

El militante libertario Daniel Parisini publicó un mensaje ofensivo contra Luis Juez y su hija, generando condena generalizada en redes.

Actualidad05 de septiembre de 2025 SN
Diseño sin título

(SN; Buenos Aires) El militante libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “El Gordo Dan”, quedó en el centro de la polémica tras publicar un mensaje ofensivo contra el senador del PRO, Luis Juez, y su hija Milagros, quien padece parálisis cerebral. El posteo se produjo horas después de que el Senado rechazara el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

X gordo dan

El mensaje, difundido en la red social X, acusaba a Juez de “usar políticamente” a su hija y contenía agravios de carácter personal. La publicación generó una inmediata ola de repudio en distintos sectores y obligó a Parisini a eliminarla poco tiempo después.

El ataque se dio en un clima de alta tensión política, luego de que la Cámara Alta respaldara la norma con 63 votos a favor y apenas 7 en contra, dejando sin efecto el veto presidencial. En esa sesión, Juez votó en contra de la posición del Gobierno, lo que habría motivado la reacción del tuitero afín al oficialismo.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada hasta fines de 2026, establece la actualización de prestaciones para acompañar la inflación y contempla el pago de deudas a los prestadores del sistema. Tras el rechazo del veto, el Poder Ejecutivo quedó obligado a promulgarla.

Te puede interesar
Lo más visto
senado-discapacidad

Es ley: el Senado revirtió el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad

Redacción SN
Política04 de septiembre de 2025

La ley deberá promulgarse, ya que el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado. El proyecto propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas. Desde distintos sectores advierten que, si el Ejecutivo no aplica la norma, podría impulsarse un juicio político.

LLARYORA, Martín Congreso Cooperativas 20250811

Córdoba: Llaryora celebró el rechazo del Senado al veto de Discapacidad

Redacción SN
Provinciales04 de septiembre de 2025

“Agradezco a las senadoras y senadores de la Nación por haber acompañado con su voto la Ley de Emergencia en Discapacidad, expresando un contundente rechazo al veto presidencial”, expresó el Gobernador, quien aún no se refirió a las coimas en ANDIS, que incluyen a altos funcionarios del Gobierno Nacional, como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email