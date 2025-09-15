Gobierno: Milei refuerza su mesa política en un intento por controlar la agenda

Gobierno: Ministerio del Interior… ¡adentro! Juró Catalán
Tras la derrota en las legislativas bonaerenses, el presidente busca recomponer vínculos con gobernadores con la restitución del Ministerio del Interior.
A seis semanas de las elecciones, el presidente convocó a sus principales funcionarios para definir la agenda de gobierno y ultimar detalles del Presupuesto 2026.Política15 de septiembre de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de su mesa política en la Casa Rosada, con el objetivo de delinear los próximos pasos de la gestión a seis semanas de las elecciones nacionales del 26 de octubre.
A primera hora, el mandatario recibió a seis de sus colaboradores más cercanos: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Manuel Adorni, vocero presidencial; Santiago Caputo, asesor; y, más tarde, se sumaría Guillermo Francos, jefe de Gabinete.
Durante la mañana, Milei también recibió al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien jurará formalmente al cargo al mediodía, en el marco de la creación del Ministerio del Interior mediante el DNU 658/2025, con su designación oficializada en el DNU 672/2025.
Por la tarde, el presidente tiene previsto grabar la Cadena Nacional a las 18, que se emitirá a las 21, en la que presentará los detalles del Presupuesto 2026. La agenda de Milei busca dar certezas sobre el rumbo económico y reforzar los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.
En las elecciones legislativas de Buenos Aires del pasado domingo, La Libertad Avanza ganó con el 46% de los votos en Bahía Blanca, pero días después el Gobierno recortó a la mitad los fondos para la reconstrucción tras el temporal.
