Gobierno: Ministerio del Interior… ¡adentro! Juró Catalán

Tras la derrota en las legislativas bonaerenses, el presidente busca recomponer vínculos con gobernadores con la restitución del Ministerio del Interior.

Política15 de septiembre de 2025 SN
SN; Buenos Aires. Este lunes al mediodía, el presidente Javier Milei tomó juramento a Lisandro Catalán como titular del flamante Ministerio del Interior, cartera que había sido eliminada en 2024 y ahora se restituye con la intención de reforzar el vínculo con las provincias.

El acto, realizado en el Salón Norte de la Casa Rosada, contó con la presencia de funcionarios del gobierno y el entorno íntimo de Catalán. Entre los asistentes se destacaron Martín Menem, Karina Milei, Guillermo Francos y Gerardo Werthein, así como los ministros Mario Lugones, Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. La ceremonia, breve y de pie, tuvo algunas ausencias y gestos de disconformidad en el protocolo, pero buscó mostrar unidad dentro del gabinete.

La reinstauración del Ministerio del Interior se formalizó mediante el DNU 658/2025. Catalán destacó tras la jura que su tarea será “jerarquizar el diálogo con los gobernadores, con las provincias, así que vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo lo que haya que corregir”.

El ministro también se mostró optimista respecto al futuro del país, mientras Milei consolidaba simbólicamente la recuperación de esta cartera clave para la coordinación política y territorial del Gobierno.

