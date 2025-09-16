Alta Gracia: preparan un gran festejo por el Día del Jubilado

(SN; Alta Gracia) En la previa del Día Nacional del Jubilado, que se celebra cada 20 de septiembre en conmemoración de la sanción de la primera ley de jubilación en 1904, el Gobierno de Alta Gracia realizará una jornada dedicada a los jubilados de la ciudad.

El evento tendrá lugar el viernes 19 de septiembre en el Club Los Andes, de 11:30 a 17:30, y contará con actividades recreativas, espectáculos y sorpresas especialmente preparadas para los asistentes.

La invitación es exclusiva para jubilados y jubiladas, quienes podrán retirar su entrada gratuita en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, ubicada en Belgrano 15, de lunes a viernes de 7 a 14 horas, presentando el carnet correspondiente.

La actividad busca reconocer y homenajear a quienes han aportado durante toda su vida laboral a la comunidad, en una jornada pensada para la diversión y el encuentro social.