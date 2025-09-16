Alta Gracia: preparan un gran festejo por el Día del Jubilado

Alta Gracia: disertación y música para maestros y profesores
Para celebrar el Día del Maestro y el Día del Profesor, la Municipalidad de organiza en el Cine Teatro Monumental Sierras un evento gratuito para todos los docentes de la ciudad.
El Gobierno de Alta Gracia organizará el próximo viernes 19 de septiembre una jornada especial para jubilados y jubiladas, con actividades, shows y sorpresas.Municipales16 de septiembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) En la previa del Día Nacional del Jubilado, que se celebra cada 20 de septiembre en conmemoración de la sanción de la primera ley de jubilación en 1904, el Gobierno de Alta Gracia realizará una jornada dedicada a los jubilados de la ciudad.
El evento tendrá lugar el viernes 19 de septiembre en el Club Los Andes, de 11:30 a 17:30, y contará con actividades recreativas, espectáculos y sorpresas especialmente preparadas para los asistentes.
La invitación es exclusiva para jubilados y jubiladas, quienes podrán retirar su entrada gratuita en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, ubicada en Belgrano 15, de lunes a viernes de 7 a 14 horas, presentando el carnet correspondiente.
La actividad busca reconocer y homenajear a quienes han aportado durante toda su vida laboral a la comunidad, en una jornada pensada para la diversión y el encuentro social.
Se trata de la primera obra pública de la ciudad que estuvo vinculada a la histórica acequia jesuítica, la cual abastecía de agua al Tajamar desde la represa en el encuentro de los arroyos Estancia Vieja y Los Paredones, cauces antiguamente aprovechados por los comechingones que habitaron la zona.
Se trata de un espacio público solicitado por los vecinos y realizado de manera conjunta con el municipio, que cuenta con juegos infantiles, cestos de residuos, un espacio deportivo, bancos, mesas y un mástil.
El miércoles 17 de septiembre, los vecinos podrán realizar consultas y gestiones en el ex-Bingo Municipal sin demoras ni traslados.
El grupo cordobés presentará “DeSastres” este miércoles 10 de septiembre a las 20 hs en el Cine Teatro Monumental Sierras, con entrada libre.
Se trata de la firma de convenio entre el Gobierno local y Fundación Garabato, una iniciativa que promueve acciones ambientales que incluyan iniciativas educativas y sociales.
El siniestro ocurrió en la noche del domingo en la intersección de Illia y Mansilla. No hubo heridos, solo daños materiales.
Una joven de 17 años y un hombre de 20 fueron aprehendidos tras sustraer mercadería en un bazar de avenida Belgrano.
Tras la derrota en las legislativas bonaerenses, el presidente busca recomponer vínculos con gobernadores con la restitución del Ministerio del Interior.
Los aportes económicos serán destinados para la ejecución de obras de infraestructura gasífera y para el fortalecimiento ambiental. “Hay que sacar la crueldad y poner el concepto humano en el centro para que el Estado pueda tener una macroeconomía ordenada. “Si el modelo macroeconómico es para dejar todos los días a alguien afuera del sistema, claramente hay que cambiarlo y hacerlo sustentable”, expresó el Gobernador.