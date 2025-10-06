San Francisco: Marcos Torres Lima participó del encuentro regional de vecinalismo

Alta Gracia: el Refugio Papa Francisco contará con apoyo municipal
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
(SN; San Francisco) El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima, participó este sábado en la ciudad de San Francisco de dos actividades que consolidan el trabajo conjunto entre municipios y promueven la participación ciudadana en la Región Centro.
Durante la mañana, Torres Lima fue parte de la firma del acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal Permanente (CTIP), junto al anfitrión Damián Bernarte (San Francisco) y los intendentes Daniel Passerini (Córdoba Capital), Guillermo De Rivas (Río Cuarto) y Eduardo Accastello (Villa María).
La nueva comisión, integrada por las cinco ciudades más pobladas de Córdoba, busca armonizar los regímenes tributarios municipales con el objetivo de simplificar trámites, mejorar la eficiencia y brindar mayor previsibilidad a los gobiernos locales. El encuentro contó con la presencia del secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Juan Carlos Massei, y del secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci, entre otros funcionarios provinciales.
“Queremos promover la producción, el desarrollo y el empleo, y estamos convencidos de que los gobiernos locales somos parte de la solución y del progreso”, expresó Torres al destacar la importancia de la cooperación intermunicipal.
Por la tarde, el mandatario acompañó a los representantes de los 26 centros vecinales de Alta Gracia en el Primer Encuentro de Centros Vecinales de la Región Centro, denominado Red Vecinal Centro, desarrollado en el Superdomo de San Francisco. También participó el subsecretario de Prevención y Vinculación Ciudadana, Agustín Saieg.
El evento reunió a referentes vecinales y funcionarios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y fomentar el diálogo entre vecinos y gobiernos locales.
La apertura estuvo encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el intendente Bernarte, con la participación de autoridades provinciales y regionales.
Durante su intervención, Torres agradeció a los representantes vecinales de Alta Gracia por su compromiso comunitario y subrayó: “Nadie se salva solo. Entre los actores más importantes a la hora de tomar decisiones están los centros vecinales: son el corazón de cada barrio y la voz que nos conecta con la realidad de los vecinos”.
El intendente remarcó finalmente la necesidad de continuar impulsando espacios de integración regional y participación ciudadana, como herramientas esenciales para fortalecer la democracia local y consolidar el desarrollo territorial.
