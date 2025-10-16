Alta Gracia: Transportaba chapas en un camión, se volaron y provocaron un accidente

(SN; Alta Gracia) La tarde del 15 de octubre dejó un susto en la Rotonda AG de Alta Gracia, cuando un camión que transportaba chapas perdió parte de su carga y provocó un accidente. La motocicleta que circulaba detrás del vehículo perdió adherencia al pisar las chapas y derrapó.

Según informó la policia, el conductor del rodado menor, un hombre de 30 años, fue atendido en el lugar por el servicio médico de Vittal y trasladado al Hospital Regional para una evaluación más completa. Según explicó el conductor del camión, de 43 años, las chapas se resbalaron por causas que aún se investigan.