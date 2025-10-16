Alta Gracia: Transportaba chapas en un camión, se volaron y provocaron un accidente

Un camión que trasladaba chapas perdió parte de su carga en la Rotonda AG, provocando que una motocicleta derrapara y su conductor fuera trasladado al Hospital Regional.

Policiales16 de octubre de 2025 SN
Camion chapas accidente rotonda AG

(SN; Alta Gracia) La tarde del 15 de octubre dejó un susto en la Rotonda AG de Alta Gracia, cuando un camión que transportaba chapas perdió parte de su carga y provocó un accidente. La motocicleta que circulaba detrás del vehículo perdió adherencia al pisar las chapas y derrapó.

Según informó la policia, el conductor del rodado menor, un hombre de 30 años, fue atendido en el lugar por el servicio médico de Vittal y trasladado al Hospital Regional para una evaluación más completa. Según explicó el conductor del camión, de 43 años, las chapas se resbalaron por causas que aún se investigan.

Camion chapas accidente rotonda AG 1

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email