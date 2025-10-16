Malagueño: madre e hija hospitalizadas luego de un accidente

(SN; Malagueño) Durante la mañana de este jueves ocurrió un accidente en la localidad de Malagueño, precisamente en la esquina de Francisco Ramirez y Padre Marela, donde se produjo el impacto entre un automóvil y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo Fiat Cronos, conducido por un hombre de 49 años, y una moto marca Motomel en la que circulaba una mujer de 31 años y su hija de 9.

Tras el impacto, tanto la niña como su madre que circulaban en la motocicleta sufrieron algunas lesiones y fueron trasladadas al Hospital local.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de la localidad, quien asistió a las ocupantes de la moto.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.