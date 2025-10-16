Malagueño: madre e hija hospitalizadas luego de un accidente

La mujer se conducía en motocicleta junto a su hija de nueve años. El choque se dio con un automóvil marca Fiat Cronos, en el que circulaba un hombre de 49 años.

Policiales16 de octubre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-10-16 at 10.05.01 AM

(SN; Malagueño) Durante la mañana de este jueves ocurrió un accidente en la localidad de Malagueño, precisamente en la esquina de Francisco Ramirez y Padre Marela, donde se produjo el impacto entre un automóvil y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo Fiat Cronos, conducido por un hombre de 49 años, y una moto marca Motomel en la que circulaba una mujer de 31 años y su hija de 9.

Tras el impacto, tanto la niña como su madre que circulaban en la motocicleta sufrieron algunas lesiones y fueron trasladadas al Hospital local.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de la localidad, quien asistió a las ocupantes de la moto.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email