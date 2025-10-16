Detenido: sin mediar palabra, le partió el vidrio a un auto estacionado al frente de su cochera

Malagueño: madre e hija hospitalizadas luego de un accidente
(SN; Alta Gracia) Este jueves ocurrió un hecho de violencia en la ciudad protagonizado por un hombre de 50 años, quien fue detenido luego de romper el vidrio de un vehículo.
Esto sucedió en barrio Sur, precisamente en calle Urquiza. Allí, este sujeto intentaba salir de la cochera con su automóvil cuando observó que otro rodado estaba ubicado a la salida del estacionamiento. En ese momento tomó una llave cruz y sin mediar palabras la impactó sobre el vidrio del acompañante de un Peugeot 208, propiedad de una mujer mayor de edad.
Ante este hecho, los efectivos policiales secuestraron la llave utilizada y detuvieron al individuo, quien fue trasladado a la sede policial.
Este caso causó conmoción en la ciudad y tuvo repercusión en toda la provincia debido a la intolerancia del automovilista, que decidió recurrir a la violencia ante una situación de discusión vial que podría haberse resuelto de manera pacífica y sin agresiones.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
