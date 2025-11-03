Valle de Paravachasca: accidentado finde con una muerte y lesionados

(Alta Gracia/La Serranita, SN). – La policía, bomberos y servicios de emergencia de la zona del Departamento Santa María tuvieron una intensa actividad durante el domingo 2 y la mañana de este lunes 3 de noviembre, tras registrarse una serie de accidentes de tránsito que dejaron a varias personas heridas y daños materiales significativos.

Choque entre moto y auto en Alta Gracia

El domingo, a las 15:45 ocurrió un accidente en el Camino Valle Buena Esperanza de Alta Gracia. En el incidente, una motocicleta Brava 110 cc, conducida por un joven de 19 años, colisionó con un automóvil Hyundai I10, manejado por una mujer de 53 años. El conductor de la moto fue asistido por personal de emergencias, quienes diagnosticaron politraumatismos y una herida cortante en el brazo derecho, siendo posteriormente trasladado al hospital local para recibir atención médica completa.

💥 Impacto frontal con múltiples heridos en La Serranita

La jornada del domingo continuó con un suceso vial de mayor gravedad a las 21:10 horas en la Ruta Provincial N° 5, cerca del kilómetro 41, en La Serranita. Se trató de un choque frontal entre una camioneta Renault Duster y una Fiat Toro.

La Duster era ocupada por un conductor de 49 años, dos mujeres de 56 y 76 años (ambas sufrieron lesiones) y dos menores. La Fiat Toro era manejada por un hombre de 32 años, acompañado por dos mujeres y un menor. El personal de rescate y las ambulancias de Vittal brindaron asistencia y trasladaron a los heridos al Hospital Illia de Alta Gracia con politraumatismos de diversa consideración. Las circunstancias que llevaron al impacto están siendo investigadas.

⚠️ Despiste y vuelco en Ruta C-45

Casi finalizando el domingo, a las 23:38 horas, se produjo un accidente en la Ruta C-45, kilómetro 29 ½, en las cercanías de Alta Gracia. Una camioneta Toyota Hilux SRV terminó volcada sobre su lateral derecho dentro de una acequia.

La acompañante, una mujer de 48 años, explicó que el conductor, su esposo de 49 años, habría perdido el control al quedarse dormido al volante. Los ocupantes fueron atendidos por Bomberos Voluntarios y servicios médicos locales, y trasladados al Hospital Arturo Illia con politraumatismos varios para una evaluación completa.

🔥 Conductora ilesa tras chocar y que su auto se Incendiara

La mañana del lunes, a las 07:40 horas, tuvo lugar el último incidente reportado, un incendio vehicular en la Ruta E-96, kilómetro 8. La conductora de un Volkswagen Gol relató que, al intentar esquivar un caballo que se le cruzó en la carretera, impactó contra la montaña, lo que provocó que el vehículo comenzara a arder. A pesar de los graves daños materiales, la conductora logró salir del auto sin sufrir lesiones visibles. El fuego fue sofocado por los Bomberos Voluntarios.