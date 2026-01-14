Empleo: Córdoba perdió unos 10 mil puestos de trabajo privado en la era Milei

(Córdoba; SN, con información de La Voz).- Desde el cambio de ciclo político en diciembre de 2023, el mercado de trabajo en Córdoba ha sentido el impacto del ajuste económico. De acuerdo con datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo de la Nación, con cifras actualizadas a octubre de 2025, la provincia sufrió la pérdida de 9.880 puestos de trabajo en el sector privado formal, según informó el periodista Roberto Pico en el portal de La Voz.

Esta cifra representa una disminución del 1,9% respecto a la plantilla total de empleos registrados en la jurisdicción, que actualmente se sitúa en torno a los 521.200 trabajadores. A pesar de la contundencia del número, el análisis de la consultora Politikón Chaco destaca que Córdoba ha logrado amortiguar el golpe mejor que el promedio del país.



El escenario nacional: Una sangría de 177.000 empleos

El panorama a nivel nacional es más crítico. Bajo la administración de Javier Milei, un total de 176.908 empleados registrados perdieron su puesto de trabajo en todo el territorio argentino, lo que equivale a una caída del 2,8% del total existente a fines de 2023.

Datos clave de la estructura laboral:

Córdoba: Se mantiene como la tercera provincia con mayor volumen de empleo privado (521.200), superando a Santa Fe (508.800).

Buenos Aires y CABA: Ambas concentran el mayor golpe en términos nominales, con una pérdida conjunta de 90.000 empleos. Esto genera una presión extra sobre el sistema de salud pública, debido a la pérdida de coberturas de obras sociales.

Sector Público: A la caída del sector privado se le suman cerca de 60.000 desvinculaciones en la administración pública nacional.



Ganadores y perdedores del modelo Milei

El informe revela una Argentina de dos velocidades. De las 24 jurisdicciones, solo tres lograron generar empleo neto durante los últimos 20 meses:

Neuquén: +2,2% (impulsado por el sector energético).

Río Negro: +0,7%.

Mendoza: +0,2%.

En el extremo opuesto, la situación es alarmante en provincias con fuerte dependencia de la industria o la obra pública. Santa Cruz lidera el ranking de destrucción de empleo con una caída del 15,7%, seguida por La Rioja (-12,9%) y Tierra del Fuego (-9,6%), esta última afectada por la reciente eliminación de aranceles a la importación de tecnología.

"Los números dan argumentos a ambos lados de la 'grieta'. El oficialismo sostiene que la tendencia demuestra la urgencia de la reforma laboral, mientras que la oposición apunta al plan económico como el principal destructor del consumo y el trabajo", señala el análisis de Pico.



El factor político: Reforma laboral y diálogo trunco

El informe de la EIL adquiere una relevancia política estratégica, ya que se conoce en plena negociación por la Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, la agenda política parece estar condicionada por factores externos y climáticos.

El ministro del Interior, Diego Santilli, debió postergar encuentros clave con gobernadores como Sergio Zillioto (La Pampa) e Ignacio Torres (Chubut). Mientras que se confirmó una visita a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo, el diálogo con el Ejecutivo cordobés permanece frío: no hay reuniones previstas en el corto plazo entre la Casa Rosada y la administración de Martín Llaryora.

Aunque octubre de 2025 mostró un leve respiro para Córdoba con la creación de 310 nuevos empleos, la cifra resulta marginal frente a los casi 10.000 puestos destruidos en el acumulado de la gestión libertaria.