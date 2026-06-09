Tiempo en Alta Gracia: El cielo nublado continuará durante gran parte de la semana

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(Alta Gracia; SN) La buena noticia para quienes ya estaban cansados de la humedad es que no se esperan lluvias significativas en los próximos días. La mala, para los amantes del sol, es que las nubes parecen haberse adueñado del cielo serrano y no muestran demasiadas intenciones de retirarse.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes se presentará con cielo mayormente nublado y una temperatura que oscilará entre los 6 y los 17 grados. El miércoles mantendrá una tónica similar, con abundante nubosidad y registros térmicos entre 12 y 17 grados.

Recién hacia el jueves podrían aparecer algunos tímidos claros entre las nubes, aunque el panorama seguirá dominado por condiciones grises. Las máximas rondarán los 17 y 18 grados, mientras que las mínimas continuarán cerca de los 5 a 7 grados.

Para el fin de semana se espera un leve aumento del viento y temperaturas agradables para junio, con máximas superiores a los 17 grados. Sin embargo, el astro rey seguirá jugando a las escondidas detrás del manto nuboso.

En resumen: gris, gris, gris y más gris. El sol figura en el reparto, pero por ahora parece tener un papel secundario.