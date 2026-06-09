Córdoba: Intensa búsqueda de una adolescente desaparecida en Colonia Caroya

Luciana Aylén tiene 15 años y desde este lunes al medio día su familia no sabe dónde está. Foto Policía

(Colonia Caroya; SN) La Justicia de Córdoba y la Policía provincial intensifican la búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que desapareció este lunes en Colonia Caroya, luego de salir de su establecimiento educativo.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, la joven fue vista por última vez alrededor de las 12, tras retirarse del colegio. Desde entonces, su familia no ha podido establecer contacto con ella.

Ante la denuncia de su desaparición, el Ministerio de Seguridad de Córdoba desplegó un amplio operativo de búsqueda que se extiende por Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate. Del procedimiento participan unos 90 efectivos policiales, 25 móviles, drones operados por Bomberos y un helicóptero destinado a realizar tareas de observación aérea.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, se trasladó hasta la zona para supervisar el operativo y mantener reuniones con el fiscal Guillermo Monti, a cargo de la investigación. "No vamos a parar hasta encontrarla", afirmó el funcionario.

Las autoridades informaron que también se analizan registros de cámaras de seguridad, datos de telefonía móvil y dispositivos electrónicos de la adolescente para reconstruir sus últimos movimientos.

Luciana es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La Fiscalía solicitó la colaboración de la comunidad. Quienes puedan aportar información sobre el paradero de la adolescente pueden comunicarse con la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, llamar al 911 o dirigirse a cualquier dependencia policial o judicial de la provincia.