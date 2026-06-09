Talleres: Sampaoli está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador

(Córdoba; SN) Jorge Sampaoli está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo director técnico de Talleres. Desde la institución de barrio Jardín señalaron que las negociaciones se encuentran avanzadas y que solo restan detalles para concretar la llegada del entrenador santafesino.

El exdirector técnico de la Selección Argentina mantuvo una reunión durante varias horas con el presidente Andrés Fassi en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, donde ambas partes avanzaron en los aspectos deportivos y contractuales del proyecto.

Según trascendió desde el club, la contratación convertiría a Sampaoli en el entrenador más costoso de la historia de Talleres, una muestra de la apuesta que realiza la dirigencia para encarar la próxima etapa deportiva tras la salida de Carlos Tevez.

La búsqueda del nuevo entrenador incluyó contactos previos con otros nombres de peso en el fútbol sudamericano. Entre ellos figuraron Juan Pablo Vojvoda, Ricardo Gareca, Eduardo Berizzo, Frank Darío Kudelka y, más recientemente, Martín Anselmi. Sin embargo, ninguna de esas alternativas prosperó.

Sampaoli, de 66 años, cuenta con una extensa trayectoria internacional. Alcanzó notoriedad durante su paso por Universidad de Chile, donde obtuvo varios títulos y conquistó la Copa Sudamericana 2011. Más tarde dirigió a la selección chilena y logró la histórica Copa América de 2015.

También estuvo al frente de la Selección Argentina durante el Mundial de Rusia 2018 y posteriormente dirigió equipos como Sevilla, Santos, Atlético Mineiro, Olympique de Marsella, Flamengo y Rennes.

Identificado con la escuela futbolística de Marcelo Bielsa, Sampaoli se caracteriza por equipos de presión alta, intensidad física y vocación ofensiva.

Mientras se ultiman los detalles contractuales, en Talleres esperan poder oficializar en las próximas horas una incorporación que genera expectativa entre los hinchas y que promete convertirse en uno de los movimientos más relevantes del mercado de entrenadores en el fútbol argentino.