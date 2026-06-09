La alarma de la industria: producción estancada, menos crédito y más costos

La Directora Ejecutiva de la UIA destacó que la actividad industrial se estancó a niveles históricos.

(Buenos Aires; SN, con información de NA).- Directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expusieron en la Cámara de Diputados sobre la delicada situación que atraviesa el sector manufacturero, en un contexto marcado por la caída de la producción, el cierre de establecimientos y el aumento de los costos. Además, reclamaron una serie de reformas legislativas para impulsar la recuperación de la actividad.

La primera en tomar la palabra durante la reunión informativa de la comisión de Industria fue la directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, quien destacó el peso que tiene la industria en la economía argentina en materia de empleo, salarios, recaudación, exportaciones e investigación y desarrollo (I+D).

Según precisó, el sector representa el 19% del empleo registrado, con alrededor de 1.200.000 puestos de trabajo, y paga salarios que se ubican un 20% por encima del promedio de otras actividades. “Eso habla de la calidad de los empleos que genera el sector”, sostuvo.

Además, indicó que la industria aporta el 27% de la recaudación nacional, concentra el 57% de las exportaciones de bienes y explica el 54% de la inversión privada en investigación y desarrollo.

Sin embargo, advirtió que mientras el promedio de la economía mostró una leve recuperación, la industria continúa rezagada. “Durante todo 2025, la producción se estancó en niveles históricos bajos. Hoy estamos un 10% abajo de lo que pudo ser el 2022 o el 2023”, afirmó.

Bermúdez explicó que la mejora de la actividad estuvo impulsada principalmente por la minería, el petróleo, el gas, el agro y los servicios de intermediación financiera, sectores que no son los los principales generadores de empleo, pero que -en el índice global- compensaron la caída del comercio, la construcción y la industria manufacturera, actividades que concentran la mayor parte del empleo registrado y mejor pagado.

También manifestó preocupación por la evolución del comercio exterior, especialmente por el aumento de las importaciones de bienes finales y la reducción de las compras de bienes intermedios que la industria transforma y agrega valor.

En relación con las exportaciones, señaló que las ventas industriales al exterior permanecen estancadas desde hace una década. “No solo hubo una caída en los volúmenes industriales, sino que también cambió la composición. Entre 2011 y 2013 había una mayor participación de los sectores petroquímicos y hoy tienen más peso los sectores mineros”, explicó.

La directiva de la UIA sostuvo además que muchas empresas están absorbiendo el incremento de los costos sin trasladarlo a precios. “Hay industrias trabajando al costo e incluso muchas pymes están poniendo dinero propio para subsistir, esperando una recuperación de la actividad”, afirmó.

Como ejemplo, indicó que desde diciembre de 2023 hasta abril de este año los precios de las manufacturas aumentaron apenas un 135%, frente a una inflación acumulada del 222%, mientras que los servicios crecieron un 374%.

“Los servicios, a diferencia de la industria, pueden trasladar cualquier distorsión de la economía a los precios. La industria no”, señaló, y concluyó que buena parte del esfuerzo para contener la inflación está siendo absorbido por el sector manufacturero.

Otro de los puntos planteados fue la falta de financiamiento. Bermúdez indicó que el crédito destinado a inversiones productivas representa apenas el 13,5% del PBI. Como contraste, recordó que Brasil destina el equivalente al 75% de su producto y Chile cerca del 100%.

Además, alertó sobre el crecimiento de la morosidad registrado entre julio y agosto de 2025, coincidente con la suba de tasas de interés, situación que afecta la cadena de pagos y restringe el acceso al crédito.

La dirigente también advirtió sobre el aumento del denominado “costo argentino”, vinculado al incremento de la energía, los problemas logísticos —con costos un 21% superiores al promedio latinoamericano—, la presión tributaria, que estimó en el 56% del PBI, y las dificultades para acceder a financiamiento.

Por su parte, el presidente del Departamento de Pymes y Desarrollo Regional de la UIA, Diego Leal, insistió en la necesidad de impulsar una agenda legislativa que incluya una nueva ley Pyme, una reforma tributaria, una ley de gestión integral de envases, una reforma del Código Aduanero, una ley de industria 4.0, una ley de gestión de intereses y una nueva ley de sociedades.

Desde CAME, la secretaria general Beatriz Tourn coincidió con el Gobierno nacional en la necesidad de abrir la economía y fortalecer la inserción internacional, pero reclamó medidas de acompañamiento para las pequeñas industrias frente a la competencia externa.

“Que tengamos el tiempo necesario para reconvertirnos y no quedarnos afuera del sistema”, expresó.

A su turno, el director de Industria de CAME, Juan Carlos Uboldi, remarcó la importancia estratégica de la actividad manufacturera para el desarrollo económico.

Detalló que Argentina registra exportaciones de bienes primarios por unos 1.060 dólares per cápita, mientras que Chile alcanza los 4.166 dólares.

“No es cierto que Argentina pueda desarrollarse solo con el sector primario. Tiene que considerar al sector industrial. Si bien es importante la producción minera y petrolera, la industria es fundamental para el país”, afirmó.

Uboldi destacó que el sector manufacturero posee el mayor efecto multiplicador de la economía y recordó que siete de las diez ramas con mejor relación entre empleo indirecto y directo pertenecen a la industria.

Asimismo, subrayó que la actividad concentra el 54% del gasto total en investigación y desarrollo y genera un valor agregado por trabajador un 42% superior al promedio del sector privado.

“Si tenemos la necesidad de generar empleo formal y valor agregado, esto no es posible sin industria”, concluyó.