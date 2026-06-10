Miramar de Anzenuza: decomisan 100 kilos de carne y detectan faena clandestina

El gobierno decomisó carne de cerdo proveniente de faena clandestina en Miramar. (Foto: Prensa)

(Miramar; SN).- El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba decomisó más de 100 kilos de carne porcina y subproductos cárnicos durante una serie de allanamientos realizados en establecimientos dedicados al faenamiento y comercialización de carne en la localidad de Miramar, departamento San Justo.

Los operativos fueron llevados adelante por técnicos de la Dirección General de Fiscalización y Control, junto a la Secretaría de Ganadería y efectivos de la División Patrulla Rural Noreste.

Durante las inspecciones, las autoridades constataron que uno de los establecimientos intervenidos no reunía las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la salubridad de los alimentos. Además, se verificó que carecía de las habilitaciones correspondientes para desarrollar este tipo de actividades.

Como resultado de las actuaciones, se procedió al decomiso de 100 kilogramos de carne porcina y subproductos cárnicos que habían sido obtenidos mediante faena clandestina.

Por otra parte, los inspectores interdictaron 110 animales porcinos debido a que sus propietarios no pudieron presentar la documentación necesaria para acreditar la titularidad de los mismos. La interdicción de animales en Córdoba es una medida administrativa judicial que prohibe su movimiento, comercialización o uso.

Desde el Ministerio señalaron que las actuaciones se realizaron en el marco de las leyes provinciales N°10.326, correspondiente al Código de Convivencia de Córdoba; N°6.974, que regula el faenamiento, comercialización e industrialización de la carne; y N°5.542, referida a marcas y señales.

Las autoridades recordaron que los productos cárnicos y subproductos de origen animal deben provenir exclusivamente de frigoríficos, mataderos y plantas de chacinados habilitados, con el fin de garantizar la trazabilidad, los controles sanitarios y las condiciones de inocuidad alimentaria.

Para realizar consultas o denuncias, los ciudadanos pueden comunicarse al 0800-888-2476 o acceder a la plataforma digital de la Dirección General de Fiscalización y Control.