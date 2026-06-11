Mundial 2026: México arrancó con triunfo ante Sudáfrica en el partido inaugural

México logró un cómodo triufo en su debut frente a Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026.

(Ciudad de México; SN).- El Mundial 2026 ya está en marcha. En un Estadio Azteca colmado y tras una espectacular ceremonia inaugural, México venció 2 a 0 a Sudáfrica en el partido que abrió la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre golpeó rápido y encontró la ventaja a los nueve minutos gracias a Julián Quiñones, quien aprovechó un error defensivo de los africanos para marcar el primer gol del torneo.

Sudáfrica intentó reaccionar, pero nunca logró incomodar seriamente al equipo local. La situación se complicó aún más para los visitantes con la expulsión de Sphephelo Sithole en el segundo tiempo. Con un hombre más, México controló el desarrollo del encuentro y amplió diferencias a los 67 minutos mediante un cabezazo de Raúl Jiménez.

Sobre el cierre, Sudáfrica sufrió una segunda expulsión y terminó el partido con nueve futbolistas. México también finalizó con diez jugadores por la tarjeta roja mostrada a César Montes, por una grosera e innecesaria falta cometida en tiempo agregado y cuando el partidfo ya estaba definido.

Más de 80 mil espectadores acompañaron el debut del seleccionado mexicano en un encuentro que tuvo además un importante despliegue artístico. Shakira interpretó la canción oficial del certamen y compartió escenario con otros grandes artistas latinoamericanos durante la ceremonia de apertura.

Con este resultado, México suma sus primeros tres puntos y lidera el Grupo A, que también integran Corea del Sur y República Checa. El próximo compromiso del anfitrión será frente a los surcoreanos, mientras que Sudáfrica buscará recuperarse ante el seleccionado checo.

La edición 2026 es histórica por ser la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y 104 partidos distribuidos entre tres países organizadores.