Cooperativa de Anisacate abrió oficina en Villa La Bolsa para acercar servicios

(Villa La Bolsa; SN).- La Cooperativa de Anisacate inauguró este martes una nueva oficina de atención al público en Villa La Bolsa, ubicada en el edificio de la terminal de ómnibus, en un acto que reunió a autoridades provinciales, dirigentes cooperativistas, presidentes comunales, representantes de instituciones y vecinos de toda la región.

La apertura fue presentada como un nuevo paso en el proceso de territorialización y democratización de los servicios cooperativos, con el objetivo de acercar respuestas a los vecinos y fortalecer el desarrollo regional.

La nueva sede representa un avance en la estrategia de descentralización y cercanía impulsada por la entidad, orientada a facilitar el acceso a los servicios y fortalecer el vínculo con los asociados de Villa La Bolsa y localidades vecinas.

Del acto participaron el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Marcos Torres Lima; el secretario de Desarrollo del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Domingo Benso; el legislador departamental Facundo Torres Lima; la secretaria general de UPCN, Natalia Refice; el presidente comunal de Villa La Bolsa, Alberto Nieto; el presidente comunal de Valle de Anisacate, Nicolás Merlo; el presidente comunal de Villa Los Aromos, Daniel Pastorino; autoridades de la cooperativa, trabajadores, representantes de organizaciones intermedias y vecinos.

Durante la ceremonia, el presidente comunal de Villa La Bolsa, Alberto Nieto, destacó el valor estratégico que tendrá la nueva oficina para la comunidad.

Alberto Nieto durante la inauguración de la Oficina La Bolsa Cooperativa Anisacate.

“Acercar la cooperativa a los vecinos significa acercar servicios, brindar respuestas y generar más oportunidades. Es beneficioso para quienes viven aquí, pero también para la actividad comercial y el crecimiento de todo el corredor Santa María”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Anisacate, Carlos Ríos, sostuvo que la inauguración trasciende la apertura física de una oficina.

Carlos Ríos resaltó la voluntad de facilitar la participación de los asociados.

“Esto no es solamente una oficina. Es el comienzo de una democratización de la cooperativa. Queremos que los asociados tengan cada vez más posibilidades de acercarse, participar y realizar sus trámites sin tener que trasladarse a otras localidades”, afirmó.

Ríos remarcó además que la entidad presta servicios en una amplia región y que el crecimiento sólo es posible a través del trabajo conjunto entre cooperativas, gobiernos locales y la comunidad.

“La forma de crecer es la sinergia. Cuando trabajamos juntos logramos más cosas y mejores respuestas para nuestros vecinos”, señaló.

A su turno, el vicepresidente de la Cooperativa de Anisacate, Fabián Alfaro, destacó que la nueva oficina representa una decisión estratégica orientada a fortalecer el vínculo cotidiano con los asociados y consolidar la presencia institucional en toda la región.

“Cada nuevo espacio que se abre para la comunidad representa una oportunidad para seguir creciendo juntos. Esta oficina refleja una visión compartida de una cooperativa comprometida con sus vecinos, convencida de que cada servicio, cada respuesta y cada avance tienen sentido cuando mejoran la calidad de vida de las personas”, expresó.

Asimismo, señaló que la apertura de esta sede constituye una herramienta concreta para acercar la cooperativa al territorio y brindar una atención más cercana, ágil y personalizada a los asociados.

En representación del Gobierno de Córdoba, Domingo Benso destacó el rol social que cumplen las cooperativas y valoró la decisión de abrir nuevos espacios de atención en tiempos complejos.

“El cooperativismo es democrático, igualitario y solidario. Cada socio tiene voz y participación. Por eso, que exista un lugar donde los vecinos puedan acercarse, plantear sus necesidades y participar de la vida de la cooperativa tiene un enorme significado”, manifestó.

Asimismo, resaltó el acompañamiento que la Provincia brinda al sector cooperativo y mutual, al considerar que se trata de herramientas fundamentales para el desarrollo de las comunidades.

El legislador departamental Facundo Torres Lima puso en valor la articulación entre el Estado, las cooperativas y las organizaciones de la sociedad civil.

Facundo Torres Lima destacó la decisión de la Provincia por trabajar junto al movimiento cooperativo.

“Muchas veces las cooperativas llegan donde el Estado no puede hacerlo solo. Son instituciones fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y para impulsar obras y servicios que transforman las localidades”, afirmó.

Torres Lima también destacó la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba y el respaldo permanente que la Provincia brinda a estas entidades.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Torres Lima, consideró que la inauguración tiene un valor especial en el contexto económico actual.

“Mientras en muchos lugares se habla de ajustar o cerrar, aquí vemos una institución que apuesta por abrir, crecer y acercarse más a la gente. Eso merece ser reconocido”, expresó.

"Mientras en muchos lugares se habla de ajustar, acá se apuesta por abrir", subrayó Marcos Torres Lima.

El funcionario destacó además la importancia de unir esfuerzos entre municipios, comunas, cooperativas y Gobierno provincial para brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.

La jornada concluyó con un mensaje compartido por todos los presentes: el crecimiento de la región sólo es posible a partir del trabajo conjunto, la cooperación y el compromiso de las instituciones con sus comunidades.

La nueva oficina funcionará dentro de la terminal de Villa La Bolsa y permitirá a los usuarios realizar consultas, trámites y gestiones sin necesidad de trasladarse a otras localidades, consolidando una política de cercanía que busca fortalecer el vínculo entre la cooperativa y sus asociados.

La atención al público se realizará los miércoles y viernes de 8:15 a 13:00.