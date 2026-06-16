Encuesta: cuatro de cada cinco argentinos no creen que el Mundial ayude a Milei

(Córdoba; SN).- A horas de que la Selección Argentina debute en el Mundial 2026, el fútbol mantiene su capacidad de convocar a los argentinos, aunque sin alcanzar los niveles de entusiasmo absoluto que suelen registrarse durante el desarrollo del torneo. Una encuesta nacional realizada por la consultora Explanans mostró que más de la mitad de la población seguirá de cerca la competencia y que la Selección Argentina continúa siendo el principal atractivo para los espectadores.

Según el relevamiento, el 20,2% de los consultados afirmó que le interesa mucho el Mundial y que verá todos los partidos que pueda. A ese grupo se suma un 36,3% que manifestó que seguirá los encuentros de Argentina y algunos otros partidos destacados. En total, el 56,5% muestra un interés claro por la competencia.

Del otro lado aparecen quienes viven el fenómeno con mayor distancia. El 34,3% señaló que sólo seguirá algo relacionado con la Selección y nada más, mientras que el 9,2% aseguró que no le gusta el fútbol ni el Mundial y que no verá ningún encuentro.

La pasión futbolera presenta diferencias por género. Entre los varones, el 65% se ubica en los segmentos de mayor interés, mientras que entre las mujeres ese porcentaje baja al 48,7%. Sin embargo, en ambos casos la mayoría expresó algún nivel de seguimiento del torneo.

Por edades, los menores de 30 años son quienes muestran mayor entusiasmo absoluto, con un 23,7% que planea seguir la mayor cantidad posible de partidos. Entre los mayores de 50 años predomina el interés moderado: casi cuatro de cada diez dijeron que verán a Argentina y algunos encuentros más.

La encuesta también indagó sobre una cuestión recurrente en la discusión pública argentina: la posible relación entre el desempeño deportivo y la situación política del país. En ese punto, la mayoría relativiza cualquier efecto.

El 44% consideró que existe alguna relación entre el Mundial y la actualidad nacional, aunque no sería significativa ni beneficiaría a ningún dirigente en particular. Otro 39,7% sostuvo que no existe ninguna relación entre ambos planos. Apenas el 16,3% opinó que un eventual triunfo argentino podría beneficiar políticamente al presidente Javier Milei.

Los resultados muestran que, pese a las dificultades económicas y la polarización política, el Mundial continúa siendo uno de los pocos acontecimientos capaces de captar la atención de amplios sectores de la sociedad. Pero también sugieren que buena parte de los argentinos distingue cada vez más entre la pasión deportiva y las disputas del poder.