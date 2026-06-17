Tiempo en Alta Gracia: miércoles frío, con niebla y una máxima de 17 grados

(Alta Gracia; SN) El frío volvió a hacerse sentir en Alta Gracia durante las primeras horas de este miércoles. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima fue de 3 grados y la máxima alcanzará los 17 grados durante la tarde.

La mañana se presenta con bancos de niebla y nubosidad variable, una combinación habitual en esta época del año. Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán y permitirán una tarde más agradable, sin probabilidades de precipitaciones.

El tiempo estable seguirá predominando en la región, aunque el pronóstico anticipa un cambio para las próximas horas.

Cómo sigue el tiempo

Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada más fresca, con una mínima de 10 grados y una máxima de 16. Además, existe entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana.

El resto del fin de semana se perfila con buenas condiciones meteorológicas:

Viernes: mínima de 10° y máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado.

mínima de 10° y máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. Sábado: mínima de 9° y máxima de 16°, sin lluvias previstas.

mínima de 9° y máxima de 16°, sin lluvias previstas. Domingo: mínima de 10° y máxima de 15°, con nubosidad variable.

mínima de 10° y máxima de 15°, con nubosidad variable. Lunes: mínima de 4° y máxima de 13°.

mínima de 4° y máxima de 13°. Martes: mínima de 3° y máxima de 12°.

Después de varios días de mañanas heladas, el abrigo seguirá siendo indispensable al salir de casa. La novedad para esta semana podría llegar el jueves, cuando el pronóstico abre una pequeña ventana para el regreso de algunas precipitaciones aisladas.