Acorralado: el Gobierno teme no reunir los votos para salvar a Adorni

(Alta Gracia; SN) El Gobierno nacional intensificó en las últimas horas las gestiones políticas para evitar que avance la ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya continuidad aparece cada vez más comprometida en el Congreso.

Mientras la oposición impulsa iniciativas para interpelarlo e incluso promover su remoción, desde la Casa Rosada reconocen que el panorama es difícil y buscan ganar tiempo mediante negociaciones con gobernadores y bloques aliados.

En ese contexto, Adorni confirmó que asistirá al Senado el próximo 2 de julio para presentar su informe de gestión, una exposición reclamada tanto por sectores del peronismo como por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La comunicación fue interpretada por el oficialismo como un gesto destinado a descomprimir la tensión en la Cámara Alta y evitar que prospere la sesión convocada para este jueves, cuyo temario incluye además el tratamiento de pliegos judiciales y otros proyectos legislativos.

Sin embargo, la estrategia no parece haber disipado las dudas dentro de la oposición. Desde sectores del PRO advirtieron que la presentación de Adorni podría no ser suficiente para cerrar el conflicto.

“Vamos a tener la oportunidad de escucharlo el 2 de julio y si no convencen sus explicaciones vamos a ir un paso adelante con su remoción”, señalaron referentes opositores.

Por su parte, Villarruel tomó distancia de la posición del Gobierno y sostuvo que el funcionario debería haber comparecido antes ante el Senado. Según la vicepresidenta, el informe correspondía al mes de mayo y no a julio.

Negociaciones con gobernadores

Frente a este escenario, el Gobierno reforzó los contactos con mandatarios provinciales en busca de respaldo político. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones en los últimos días con los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Aunque originalmente esos encuentros estaban vinculados a la discusión de una reforma electoral, la situación de Adorni pasó a ocupar un lugar central en las conversaciones.

Según trascendió, el Ejecutivo intenta convencer a los gobernadores de la conveniencia de sostener la figura del jefe de Gabinete y evitar una nueva crisis política para la administración de Javier Milei.

“La política se lo quiere comer a Adorni, va a estar muy difícil frenarlo”, reconocieron fuentes oficiales citadas por medios nacionales.

Una agenda complicada

La situación de Adorni se suma a otras dificultades que enfrenta el oficialismo en el Congreso. Entre ellas aparece la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que hasta ahora no logró reunir los consensos necesarios para avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Mientras continúan las negociaciones parlamentarias, en la Casa Rosada admiten que las próximas semanas serán decisivas para definir tanto el futuro político del jefe de Gabinete como la capacidad del Gobierno para sostener su agenda legislativa.