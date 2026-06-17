Alta Gracia: con un acto oficial recordaron a Güemes a 205 años de su muerte

(Alta Gracia; SN) La Municipalidad de Alta Gracia realizó este miércoles el acto protocolar en conmemoración del 205° aniversario del Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, uno de los principales referentes de la lucha por la independencia argentina.

La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Mariano Agazzi, y contó con la participación de concejales, tribunos de cuentas, autoridades municipales, integrantes de fuerzas de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas y representantes de la Escuela Martín Miguel de Güemes.

Durante el acto se recordó la figura del líder salteño y su papel en la defensa de la frontera norte del país frente a los ejércitos realistas. Junto a sus milicias gauchas, conocidas como "Los Infernales", Güemes desempeñó un rol clave para sostener el proceso independentista que permitió hechos trascendentales como el Cruce de los Andes encabezado por José de San Martín y la realización del Congreso de Tucumán de 1816.

La ceremonia comenzó con una reseña sobre la vida y el legado del prócer. Luego ingresaron las banderas de ceremonia, se entonó el Himno Nacional Argentino y se colocó una ofrenda floral al pie del busto que recuerda al héroe gaucho.

En su discurso, Agazzi destacó la importancia histórica de Güemes y el aporte de las provincias del interior a la construcción del país.

"Recordar a Güemes es reconocer el aporte de las provincias y de los pueblos del interior a la construcción de la Argentina. Su figura nos recuerda que nuestra Nación se forjó gracias al compromiso de comunidades enteras que, desde distintos rincones del territorio, contribuyeron a hacer realidad el sueño de la libertad", expresó.

Como cierre de la actividad, bailarines del Galpón Cultural Municipal "Mario Cornejo" presentaron un cuadro artístico alusivo a la fecha, que puso el broche final a una jornada de homenaje y reflexión sobre los valores de soberanía, libertad y federalismo asociados a la figura de Martín Miguel de Güemes.

La conmemoración recordó además una de las frases más emblemáticas atribuidas al prócer antes de su muerte, dirigida a sus milicias: "Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas".