De Napoli: “La baja de ingresos nos obliga a adecuar las prioridades”

Jorge De Napoli sostuvo que la caída de recaudación y coparticipación obliga a priorizar recursos.

(Alta Gracia; SN).- El viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Jorge De Napoli, reconoció que la Municipalidad de Alta Gracia atraviesa una situación económica compleja debido a la caída de la coparticipación y de la recaudación propia, un escenario que obliga a ajustar gastos y redefinir prioridades para mantener los servicios esenciales.

"Es una realidad que viene desde un régimen de coparticipación a nivel nacional. Claramente, las coparticipaciones, en términos de inflación, están sufriendo una baja", afirmó el funcionario al referirse al contexto financiero que afecta a los municipios de Córdoba.

De Napoli hizo estas declaraciones en diálogo con Jorge Conalbi Anzorena, durante la mañana de la Siempre Radio 93·3. El Intendente interino explicó que la reducción de recursos no sólo impacta por la menor transferencia de fondos desde otros niveles del Estado, sino también por la situación económica que atraviesan los vecinos. "Esto en el nivel local (por la inflación y la caída del pode adquisitivo) significa que menos vecinos pueden pagar también, porque el movimiento económico de la ciudad está bajando", señaló.

Según indicó, la Provincia también recibe menos ingresos y eso repercute directamente en los montos que llegan a los municipios. "La Municipalidad está recibiendo menos coparticipación en términos porcentuales respecto a la inflación, porque la Provincia también recibe menos", sostuvo.

Frente a este escenario, el Ejecutivo municipal implementa medidas de contención del gasto. "Hay que ajustar, que es lo que estamos haciendo con todo el equipo de trabajo", expresó De Napoli, quien destacó que las distintas áreas de gobierno trabajan estableciendo prioridades para evitar que se resientan las prestaciones básicas.

El funcionario aseguró que la gestión busca adecuar el funcionamiento municipal a los ingresos disponibles. "Las prioridades son en base a las necesidades de los vecinos y a las situaciones que pasan en las calles", indicó.

Además, reconoció que la recaudación municipal también registra una tendencia descendente. "No solamente la coparticipación cae, sino que la recaudación municipal y las tasas municipales también caen sostenidamente mes a mes", afirmó.

Si bien evitó precisar porcentajes, De Napoli admitió que la comparación con el año pasado muestra una reducción significativa de recursos. "Respecto al año anterior tenemos una baja importante que obliga a adecuar los gastos y las prioridades para realmente llegar", señaló.

Finalmente, remarcó que la coyuntura exige una revisión permanente de la agenda de gobierno. "Nos obliga a estar adecuando la agenda en el día a día. Hay mucho trabajo", remarcó.

La polémica por la prótesis

El viceintendente a cargo del Ejecutivo municipal, Jorge De Napoli, también se refirió a la polémica generada tras las declaraciones del comerciante Nicolás Arkelson, quien denunció que el delincuente que intentó asaltarlo recibió una prótesis mientras él no obtuvo la asistencia que esperaba después del violento episodio.

De Napoli explicó que, aunque no tuvo contacto personal con Arkelson, siguió de cerca la situación desde el primer momento y mantuvo comunicación con el subsecretario de Seguridad, Agustín Saieg, para interiorizarse sobre el caso y la investigación.

"Me preocupó porque lo siento como algo que me tocó. Soy un comerciante de la ciudad que sufrió una situación similar y sé que estas cosas te cambian la vida de un minuto para otro", expresó.

El funcionario recordó su propia experiencia como víctima de un hecho traumático y aseguró que esa vivencia le permite le empatizar con el comerciante. "Estoy atento a cada acción o situación que pueda pasar en este caso porque me toca, porque me tocó y porque uno de los motivos por los cuales decidí involucrarme en la vida pública fue justamente buscar formas de ayudar a cambiar estas realidades", afirmó.

Respecto de los cuestionamientos que surgieron en redes sociales y algunos medios acerca de quién pagó la prótesis que recibió el presunto delincuente, De Napoli rechazó las versiones que atribuyen ese gasto al Gobierno provincial.

"La prótesis no la pagó el Gobierno. Eso corresponde al área de salud pública. Cuando un médico recibe a una persona herida, tiene la obligación de atenderla y preservar su salud y su vida, independientemente de quién sea", explicó.

En ese sentido, remarcó que tampoco existe fundamento para las versiones que indicaban que el comerciante debía hacerse cargo del costo del tratamiento.

"No es cierto que el comerciante tenga que pagar la prótesis. La atención pasa a la órbita de la salud pública, que es un sistema que sostenemos entre todos", sostuvo.

Críticas al "carancheo político"

Durante la entrevista, De Napoli fue especialmente crítico con quienes utilizaron el caso para cuestionar políticas públicas o responsabilizar políticamente al Gobierno provincial.

"Tratar este tema tan livianamente y emitir opiniones sin fundamentos complica el debate sobre lo que realmente es importante", señaló.

Para el viceintendente, la discusión de fondo debe centrarse en las causas sociales que derivan en hechos de inseguridad. "Lo importante es cómo revertimos estas situaciones, cómo damos oportunidades, crecimiento, educación y empleo para que estas cosas no ocurran", manifestó.

En ese contexto, consideró que existe un intento de utilizar el caso con fines políticos. "Ir a un carancheo político me parece muy bajo. Me cuesta entender con qué intenciones se hacen algunos planteos cuando lo que debería preocuparnos es cómo mejorar la sociedad", afirmó.

Asimismo, destacó las políticas provinciales vinculadas al empleo y la formación laboral como herramientas para combatir la exclusión social. "Estoy convencido de que el trabajo, el empleo y la educación son los caminos para cambiar estas realidades. Si logramos más oportunidades, este tipo de situaciones no deberían ocurrir", agregó.

Finalmente, reiteró su empatía con Arkelson y sostuvo que seguirá de cerca la evolución del caso. "Me preocupa como ciudadano, como comerciante y como funcionario. Tenemos que estar cerca de quienes atraviesan estas situaciones y, al mismo tiempo, trabajar para que no vuelvan a repetirse", concluyó.