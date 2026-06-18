Tiempo en Alta Gracia: jueves frío, con nubosidad y una lluvia que podría no llegar

(Alta Gracia; SN) El jueves comenzó con temperaturas bajas y cielo cubierto en Alta Gracia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se mantendrá fresca y con abundante nubosidad, aunque las chances de lluvia aparecen como reducidas.

La temperatura mínima prevista es de 10 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 15. Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, aunque las condiciones tenderían a mejorar con el correr de las horas.

Para la tarde, el organismo nacional prevé cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias que desciende a valores mínimos, por lo que no se esperan fenómenos significativos. Hacia la noche, las posibilidades de precipitaciones desaparecen.

El panorama para los próximos días se presenta estable. El viernes continuará fresco, con una máxima de 15 grados y cielo parcialmente nublado, mientras que durante el fin de semana se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 16 grados.