Karina Milei: una caja de $1.135 millones y 140 tarjetas corporativas en la Secretaría General

(Buenos Aires; SN) La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó en más de un 140% el Fondo Rotatorio destinado a gastos operativos y de manejo flexible de la Casa Rosada. Según una investigación de la agencia Noticias Argentinas, el monto pasó de $471,5 millones en 2025 a $1.135 millones en 2026.

El aumento quedó formalizado mediante la Resolución 35/2026, firmada por la propia secretaria general el 29 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero. La normativa estableció un fondo de $1.135.112.226,90 para este año, frente a los $471.581.570,04 asignados en el ejercicio anterior.

El Fondo Rotatorio es una herramienta administrativa utilizada para afrontar gastos operativos, viáticos, servicios, bienes de consumo y otras erogaciones de funcionamiento de la Presidencia. La misma resolución autorizó operaciones individuales de hasta $50 millones y exceptuó de ese límite a determinados gastos vinculados con servicios básicos, viajes presidenciales y embargos.

Tarjetas corporativas y falta de información sobre los consumos

La polémica surgió a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado ante la Secretaría General de la Presidencia. En respuesta, el organismo informó que existen 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma "Corporativa Nación".

Sin embargo, según detalla la investigación de Noticias Argentinas, no se entregó información sobre los consumos realizados con esas tarjetas. Tampoco se difundieron resúmenes mensuales, montos, comercios, proveedores, comprobantes, facturas, expedientes administrativos ni la finalidad de los gastos efectuados.

Entre los nombres que figuran en la documentación oficial aparecen Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo "Lule" Menem, además de otros funcionarios vinculados a distintas áreas de la Presidencia.

El manejo del Fondo Rotatorio

La documentación muestra que algunos de los funcionarios responsables de administrar el Fondo Rotatorio también figuran como titulares o usuarios de tarjetas corporativas asociadas a ese mismo circuito administrativo.

Entre ellos aparecen Gabriela Carla Winnik, directora general de Administración y responsable formal del Fondo Rotatorio, y Marcelo Nicolás Luque Mariño, coordinador de Movimiento de Valores y subresponsable del sistema. Ambos figuran además vinculados a tarjetas corporativas informadas por Presidencia.

Un sistema que permite rastrear gastos

La investigación señala además que el convenio suscripto con el Banco Nación para la administración de las tarjetas corporativas permite acceder al detalle de consumos, comercios, transferencias, movimientos y liquidaciones en línea. No obstante, esa información no fue entregada en respuesta al pedido de acceso a la información pública.

Asimismo, los instructivos internos establecen que los gastos deben contar con comprobantes, rendiciones digitales y expedientes electrónicos de respaldo. Según la agencia, tampoco se difundió esa documentación.

Un sumario administrativo sin detalles públicos

Otro de los puntos señalados por Noticias Argentinas es la existencia de un sumario administrativo relacionado con el uso de tarjetas corporativas. La Dirección de Sumarios informó que la actuación concluyó sin detectar perjuicio fiscal para el Estado, aunque no se dieron a conocer los detalles del expediente ni los hechos investigados.