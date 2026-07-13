Córdoba: Nación le otorgará a Llaryora un anticipo de hasta $400.000 millones para afrontar deudas y gastos

(SN; Córdoba) El Gobierno nacional oficializó este lunes un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, destinado a cubrir necesidades transitorias de liquidez y afrontar compromisos presupuestarios y vencimientos de deuda.

La medida fue establecida mediante el Decreto 584/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte del esquema de asistencias que el Ministerio de Economía viene implementando para distintas provincias.

Un préstamo para aliviar la caja provincial

Según establece la norma, la asistencia será canalizada a través de la Secretaría de Hacienda, que definirá el monto efectivo a desembolsar en función de la capacidad de repago de Córdoba y de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

El decreto sostiene que la Provincia atraviesa una situación transitoria que le dificulta atender compromisos financieros urgentes derivados de la ejecución del presupuesto y de la amortización de deudas.

Cómo devolverá Córdoba el dinero

A diferencia de una transferencia no reintegrable, el anticipo deberá ser devuelto durante el Ejercicio Fiscal 2026.

La devolución se realizará mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación federal y otros fondos coparticipables, mecanismo que la Provincia deberá autorizar formalmente.

Además, el préstamo tendrá una Tasa Fija Nominal Anual del 15%, que se aplicará sobre el saldo pendiente desde el momento del desembolso hasta su cancelación.

El Ministerio de Economía también quedó facultado para establecer el cronograma de desembolsos, las condiciones de devolución y firmar los acuerdos necesarios con la administración de Martín Llaryora.

Un mecanismo ya utilizado con otras provincias

El decreto recuerda que este tipo de anticipos ya fue otorgado durante este año a otras jurisdicciones. Entre ellas se encuentran Entre Ríos, que recibió inicialmente hasta $220.000 millones, y posteriormente Santa Fe y Jujuy, incorporadas al régimen de asistencias de hasta $400.000 millones.

La operación será registrada por la Contaduría General de la Nación como un anticipo de fondos de la Tesorería General, mientras que la Secretaría de Hacienda será la encargada de ejecutar y controlar el mecanismo de devolución.