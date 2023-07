(SN; Alta Gracia) El equipo de Juntos a la Par, Siempre Radio 93.3 habló con Daniel Brian, organizador del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales. El evento vivirá su segunda edición en la recuperada sala de la Ciudad con actividades que se extenderán durante los días 25, 26 y 27 de agosto.

En un principio manifestó las buenas sensaciones que le dejo el primer festival realizado en noviembre de 2022 y las ganas que tenían de llevar a cabo este proyecto en el Monumental Sierras. "Es un trabajo que básicamente lo hacemos desde la pasión, teníamos ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo”, dijo durante la entrevista. En este sentido, la restauración del Cine les brindó un espacio propicio para el proyecto en la Ciudad.

En relación a las actividades y como adelantamos en la web de Sumario Noticias, Daniel recordó que “Hay dos convocatorias abiertas al público, por un lado la competencia oficial para cortos de ficción, y la muestra de las escuelas en la que se proyectarán producciones hechas por estudiantes”. Hay un premio de 150.000 pesos en la competencia de cortos de ficción.

Además adelantó algunas ideas que están “tratando de cerrar” como la proyección de tres películas que se filmaron en Alta Gracia durante las décadas del 40, 50 y 70: “la idea es conseguir un proyector de los antiguos para que la gente pudiera ver como se proyectaba en esa época”, dijo Daniel. Mediante la proyección de las películas “Fuego en la Montaña” y “La Ventana a la Vida” la idea es rememorar el cine de aquella época y revisitar espacios de la ciudad como la estación de tren, la estancia y la plaza solares entre otros.

Para Brian el cine nacional de esa época “era muy pujante, una industria muy poderosa que no tenía nada que envidiarle a Hollywood, después se fue deteriorando con el tiempo”. También dio su visión sobre el cine actual y la falta de proyección de películas nacionales y películas que no cuentan con el mismo presupuesto que el de los gigantes de la industria: “El cine de Argentina es muy bueno, pero la cosa esta rara, no hay lugar para la exhibición en salas”.

Por último, invitó a la población a acercarse al Festival diciendo que “Son tres días, sumamos un día más, en los que vamos a tener al teatro lleno de cine” y están viendo de” traer a una figura que tenga que ver con lo popular y que convoque al vecino”.