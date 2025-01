Incendio en Epuyén: familias evacuadas y más de 2.000 hectáreas quemadas

(SN; con información de C5N) En total, más de 2000 hectáreas fueron alcanzadas por las llamas en la zona del lago Epuyén, en la provincia de Chubut, donde hubo más de 200 evacuados a causa del incendio forestal.

“Fueron evacuadas más de 200 familias, pero las viviendas afectadas son entre 50 y 60. Hay también comprometida una escuela. Es una situación muy angustiante, es una localidad muy chica de 3000 habitante, aproximadamente, y la verdad que es la primera vez que se vive un incendio con estas características tan cerca de la zona urbana”, indicó el gobernador Ignacio Torres.

Al mismo tiempo explicó que no corren riesgo los vecinos de la zona. “Hubo un viraje en el viento para la zona de Cholila, lo que pasó es que en el transcurso de 5 horas hubo ráfagas como nunca de más de 70 kilómetros, lo que hizo un crecimiento exponencial de más de 1600 hectáreas en muy poquito tiempo".

Si bien aseguró que el fuego está activo, está controlado y hay distintos cuadrantes de zona urbana que está controlado y se va a ir haciendo por zonas. “Las zonas en las cuales el fuego está más alejado van a ser las primeras en las que van a ir volviendo a sus casas, pero lo que queremos hacer de manera ordenada es llevar tranquilidad”, agregó.

Por último, destacó que por el momento no hubo ninguna víctima fatal, pero “sí hubo situaciones fatales, como por ejemplo, algunas familias tuvieron pérdidas materiales”. “Se está haciendo un trabajo de concientización, por eso es importante que los turistas y vecinos tomen conciencia: no hay fuego controlado, no hay que encender fuego y menos en este momento donde el clima es muy hostil”, concluyó.